Явка на выборах президента Туркмении составила 97,27%

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Явка по итогам выборов президента Туркмении составила 97,27% избирателей. Об этом сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Из 3 228 866 избирателей в голосовании приняли участие 3 140 865 человек, проголосовавших на 2587 избирательных участках, 39 из которых находились за рубежом при дипмиссиях Туркменистана.

На пост президента претендовали 9 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Победителем будет объявлен кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, Центризбирком Туркменистана на основании протоколов избирательных комиссий велаята (области), этрапа (района), города, окружной избирательной комиссии, не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии.