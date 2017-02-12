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    Штайнмайер стал президентом Германии

    (обновлено: )70410
    Согласно информации, "за" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии.

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    "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

    Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее заявил о своем отказе выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий, объяснив это решение возрастом – сейчас ему 77 лет.

    Федеральное собрание состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. В настоящий момент, согласно статистике бундестага, партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС насчитывает в Федеральном собрании 539 человек, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 384. Таким образом, "христианские демократы" и социал-демократы, которые совместно выдвигают Штайнмайера, имеют в собрании большинство в 923 голоса.

    Напомним, ранее Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. По его словам, Евросоюз должен найти ответы на актуальные вызовы и угрозы.

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