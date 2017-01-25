Штайнмайер завершает работу на посту главы МИД ФРГ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что завершает свою работу на посту главы МИД ФРГ, в последний раз он принимает 25 января в Берлине коллегу в этой должности.

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Об этом он заявил в Берлине на пресс-конференции с чешским коллегой Любомиром Заоралеком.

"Действительно, это мой последний визит на посту главы МИД", — сказал Штайнмайер, открывая пресс-конференцию.

Как заявил ранее официальный представитель МИД Мартин Шефер, последний зарубежный визит Штайнмайера состоится в четверг во Францию.

Напомним, ранее Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе.

"Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", — заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном накануне 2017 года.