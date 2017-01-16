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    Штайнмайер: новое правительство США пока не выработало общей линии

    Тема:

    Смена власти в США (441)

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    По словам главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, представители стран ЕС сошлись во мнении, что несмотря на приход к власти в США новых политиков, трансатлантические отношения ни в коем случае не должны пострадать, так как являются фундаментом "Запада".
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Новое американское правительство пока не выработало общей политической линии, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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    "Если сравнивать позиции избранного президента и будущих глав минобороны и МИД, то выявить общей внешнеполитической линии у нового правительства США пока не получится. Есть очень много противоречащих друг другу сигналов", — сказал министр журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Штайнмайера цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

    По словам министра, необходимо дождаться появления единой политической концепции у властей США.

    По его словам, представители стран ЕС сошлись во мнении, что несмотря на приход к власти в США новых политиков, трансатлантические отношения ни в коем случае не должны пострадать, так как являются фундаментом "Запада".

    "И мы должны работать над тем, чтобы этот фундамент оставался нетронутым… Мы будем — об этом сегодня заявила высокий представитель госпожа Могерини (ред. — глава дипломатии ЕС Федерика Могерини) — стремиться провести переговоры с будущим президентом США как можно скорее", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

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