Мошенничества на социальных выплатах захлестнули Германию

РИА Новости Украина

Районный суд Ганновера осудил беженца из Судана, претендовавшего на предоставления убежища. 25-летний суданец под семью разными именами обманным путем добился получения социальные выплат в размере 21 700 евро. В Брауншвейге в связи с аналогичными подозрениями специальная комиссия провела проверку в отношении претендентов на предоставление убежища. Было расследовано более трехсот случаев.

Поводом для подготовки материала стал случай в Брауншвейге. Sputnik обратился в министерство внутренних дел и социального обеспечения в 16 федеральных землях и задали следующие вопросы:

— какое количество случаев известно вашим ведомствам, когда претендент на предоставление убежища совершил мошеннические действия с целью получения социальных выплат или пытался это сделать (в 2014/2015/2016 годы);

— какой финансовый ущерб был нанесен;

— были ли наказаны правонарушители, и если да, то как.

Пока что в распоряжении нет всех цифр и данных из всех федеральных земель. Однако уже вполне можно сообщить первые промежуточные данные. В земле Саар в 2014 году было зафиксировано 45 случаев мошенничества для получения социальных выплат. Год спустя – 30 случаев. Однако Саар, одна из самых маленьких федеральных земель Германии, учитывала в своей статистике всех подозреваемых – неграждан ФРГ.

Читайте также: Новые пленки Онищенко: что думают в соцсетях?

Сколько среди них беженцев – такими данными министерство внутренних дел не располагает. Поэтому и значительный ущерб – 700.000 евро в 2014 году и 500.000 евро в 2015 году – нужно рассматривать дифференцированно.

В Мекленбурге – Передней Померании в прошлом году было зафиксировано 76 мошенничеств с целью получения социальных выплат, совершенных беженцами. Однако нужно учитывать относительных характер этих данных. Ведь 60 из 76 случаев были переданы в другие федеральные земли, поскольку обвиняемые были зарегистрированы в них. В общей сложности, по данным министерства внутренних дел земли Мекленбург – Передняя Померания, ущерб составил 13.000 евро.

Есть данные и из Баден-Вюртемберга – в 2015 году здесь было зафиксировано 89 случаев, в которых участвовали претенденты на предоставление убежища, беженцы из районов гражданских войн, мигранты, которые должны были покинуть страну, но получили отсрочку высылки, а также не имеющие разрешения на пребывание, сообщает министерство внутренних дел. В 14 случаях в правонарушения были совершены пакистанцами, в 11 случаях – сербами, в 10 случаях — гражданами Гамбии. В 2014 году в Баден-Вюртемберге имел место 71 такой случай. За 2016 год данных пока нет. Однако, по данным МВД, ожидается рост тенденции.

Особняком стоят данные в Берлине. За 2016 год в столице Германии случаев мошенничества для получения социальных выплат не было. Причина – с 1 февраля 2016 года здесь действует новая система регистрации ANKUNA. Означает она следующее: По прибытии в Берлин беженец должен быть поставлен на биометрический учет – с отпечатками пальцев и фото. Таким образом многократная регистрация тут же будет выявлена, говорит представитель земельного ведомства по делам беженцев.

На вопрос Sputnik о количестве случаев до введения системы ANKUNA, представитель ответил, что за 2014 и 2015 данные отсутствуют и отметил: "Вы помните, что творилось перед входом в ведомство здравоохранения и социального обеспечения в разгар кризиса? Тогда сотни людей целыми днями стояли на жутком холоде перед входом и ждали оформления". "Стали бы они тогда стоять в очереди дважды?"

По всей видимости, огромные очереди, о которых неоднократно писал Sputnik, непроизвольно отпугнули возможных правонарушителей.

В Саксонии система AKUNA действует с мая 2016 года. За 2014 и 2015 год беженцы совершили, соответственно, 21 и 31 правонарушение в сфере мошенничества ради получения социальных выплат. Кроме того, как сообщило земельное министерство социального обеспечения, низовые подразделения по работе с иностранцами и их руководство на уровне федеральной земли проводят проверку случаев, имевших место с осени 2015 по весну 2016 года.

Случаи мошенничества с целью получения социальных выплат, совершенные мигрантами, в Саксонии не являются основной криминальной проблемой. Об этом же говорят и в МВД Баден-Вюртемберга: мошенничества с целью получения социальных выплат составляют лишь 0,29% от общего числа всех правонарушений, которые совершают беженцы и лица, претендующие на получение убежища.

Данная тенденция, по всей видимости, наблюдается и в других землях. В Бремене в 2015 году было зафиксировано четыре случая мошенничества с социальными выплатами. Те же цифры в Гессене за 2014 и 2015 годы. По данным министерства социального обеспечения и интеграции в 2016 году всего было зафиксировано 53 случая регистрации под разными фамилиями. "Но эти цифры нельзя рассматривать непосредственно в контексте злоупотребления выплатами", — заявила представитель ведомства.

Пока что нет данных из Северного Рейн-Вестфалии, Баварии, Бранденбурга, Тюрингии. Однако можно констатировать, что случая, подобного ситуации в Брауншвейге – с 300 подозреваемыми – по-видимому, не было.

Примечание: Цифры отображают только ту информацию, которая была зафиксирована министерствами внутренних дел и социального обеспечения. Гарантировать полноту этих данных нельзя. Можно еще сравнить отдельные случаи один к одному или сделать выводы о ситуации в федеральных землях. Увеличение количества ставших известными случаев не тождественно росту преступной активности.