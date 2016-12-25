Количество мигрантов в Германии не поддается учету - эксперт

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В 2017 году количество мигрантов, которые покинут Германию, должно сильно увеличиться. Об этом заявил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер. По его словам, в 2016 году этот показатель вырос во много раз, благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. Де Мезьер заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией будет сохранен и в дальнейшем.

Возможно ли окончание миграционного кризиса в будущем году, по крайней мере, в Германии, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"То, что произошло в прошлом году, это количество людей, не поддающееся учету. По предварительным данным, их больше чем миллион двести тысяч человек, и все они растворились в Германии, из них около 200 тысяч человек — либо не идентифицированы, либо потерялись среди немецкого населения. Вот и возникает ситуация, когда миграционный вопрос с помощью 40 млн евро решить не удастся, кого-то, очевидно, арестуют, кого-то будут депортировать, но для начала нужно выяснить личности этих людей", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в течение 2016 года в Евросоюз прибыли около 350 тысяч мигрантов и искателей убежища без надлежаще оформленных документов.