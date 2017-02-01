Монастырь в Милане приютил мигрантов - девять монахинь беременны

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В июле прошлого года в женском монастыре в Милане приютили пятерых североафриканских мигрантов мужчин. Сестры считали, что делают богоугодное дело, но в итоге 9 молодых сестер оказались беременными, пишет издание Goirnale Italiano.

Как отмечает издание, мать настоятельница, пожилая мать которой серьезно больна, не могла оставаться в монастыре на ночь, хотя должна была следить за послушницами. И вот через 6 месяцев несколько монахинь оказались в положении.

Мать настоятельница потребовала от них отказаться от монашеского чина.

Между тем, сам послушницы утверждают, что не вступали в сексуальные связи с мигрантами.

"Мы не делали ничего плохого. Эти страдальцы нуждались в любви и утешении. Мария тоже забеременела, оставаясь девственницей, а в ее непорочность мать-настоятельница верит так же, как и мы. Нам было ниспослано такое же чудо, другого объяснения нет. Мы благодарим Бога за это".

Однако один из мигрантов так описал случившееся: "С сестрами мы здорово развлеклись и посоветуем это место всем своим знакомым. Спасибо сестрам, спасибо Италии".

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым ускорить процедуру высылки мигрантов.