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    В мире

    Монастырь в Милане приютил мигрантов - девять монахинь беременны

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (619)

    (обновлено: )805160
    Монахини утверждают, что не вступали в связь с мигрантами и оказались беременными "от святого духа". Однако один из мигрантов подтвердил физическую связь и заверил, что будет рекомендовать этот монастырь своим друзьям.
    Мигранты. Архивное фото
    Associated Press Giannis Papanikos

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В июле прошлого года в женском монастыре в Милане приютили пятерых североафриканских мигрантов мужчин. Сестры считали, что делают богоугодное дело, но в итоге 9 молодых сестер оказались беременными, пишет издание Goirnale Italiano.

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    Как отмечает издание, мать настоятельница, пожилая мать которой серьезно больна, не могла оставаться в монастыре на ночь, хотя должна была следить за послушницами. И вот через 6 месяцев несколько монахинь оказались в положении.

    Мать настоятельница потребовала от них отказаться от монашеского чина.

    Между тем, сам послушницы утверждают, что не вступали в сексуальные связи с мигрантами.

    "Мы не делали ничего плохого. Эти  страдальцы нуждались в любви и утешении. Мария тоже забеременела, оставаясь девственницей, а в ее непорочность мать-настоятельница верит так же, как и мы. Нам было ниспослано такое же чудо, другого объяснения нет. Мы благодарим Бога за это".

    Однако один из мигрантов так описал случившееся: "С сестрами мы здорово развлеклись и посоветуем это место всем своим знакомым. Спасибо сестрам, спасибо Италии".

    Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым ускорить процедуру высылки мигрантов.

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