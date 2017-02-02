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    Зарубежье

    Мигрантские проблемы Трампа: "за" и "против"

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (760)

    (обновлено: )21
    Политическая и идеологическая линия Трампа радикально отличаются от взглядов нынешних европейских лидеров, считающих своего рода моральным долгом дать всем нуждающимся возможность обосноваться на Западе, отмечает эксперт Даниэле Скалеа.
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Запрет на въезд в США для граждан 7 мусульманских стран, введенный президентом Трампом, вызвал резко негативную реакцию лидеров стран ЕС. Однако эксперт Sputnik Италия, генеральный директор Института Геополитических Исследований и Вспомогательных наук ISAG Даниэле Скалеа полагает, что не все так однозначно.

    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фотолента. Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

    "Не стоит обвинять Трампа в расизме. Он конечно, не поклонник ислама, того ислама, который использует мигрантов для проникновения в западное общество, не желая воспринимать его политические и моральные ценности.

    Речь идет о достаточно крупной "части" ислама, которая, по мнению Трампа, несовместима с институтами и базовыми политическими ценностями США и Западного мира. Таким образом, Трамп и его администрация хотят вести борьбу, в том числе и на уровне идеалов, не против ислама в принципе, а против исламизма, который для них является таким же врагом, каким был коммунизм во времена холодной войны.

    Для Трампа ислам и терроризм не одно и то же, хотя и связаны между собой", - сообщил эксперт.

    Справедливо говорят, что большинство мусульман и мигрантов не имеют ничего общего с терроризмом, отметил Скалеа.

    "Однако верно, что, например, в Германии все теракты совершали мигранты или просящие убежища. Если бы Германия не открыла им въезд к себе, терактов бы там не произошло. Вопрос: что важнее — лишение мигрантов, в том числе террористов и экстремистов, прав на въезд в Европу, для защиты всех нас от опасности быть убитыми, или соблюдение их прав любой ценой?

    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP
    Визит раздора. Скандал с Трампом, Терезой Мэй и Елизаветой II

    У меня есть ответ на этот вопрос, но это мое частное мнение. У каждого будет свое личное мнение (на этот  счет). Верно то, что значительную часть терактов как в Германии, так и в США, совершили те, кто прибыл в страну недавно.

    Ясно, что если бы этим людям был ранее закрыт въезд в ЕС, терактов бы не было. Поэтому, с чисто практической точки зрения, это решение поможет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, частично предотвратить террористические атаки. Кроме того, в США эту меру можно реализовать без проблем, так как мусульмане составляют лишь один процент (населения страны), а их уровень интеграции выше, чем в Европе", - заявил итальянский эксперт.

    В то же время, считает он, говорить, что Европа борется с нелегальной иммиграцией — это слишком громко.

    "В последнее время ею скорее пытаются управлять, но при этом отдают предпочтение политике "открытых дверей". Но тут не всегда присутствует логика: Северная Европа заявляет, что хочет принять всех, а потом жалуется, что страны Южной Европы впускают действительно всех.

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    Политическая и идеологическая линия Трампа радикально отличаются от взглядов нынешних европейских лидеров. Они рассматривают иммиграцию как позитивный фактор и считают своего рода моральным долгом дать всем нуждающимся возможность обосноваться на Западе.

    Очевидно, что теперь те, кто не сможет попасть в США, но хочет уехать из своей страны, направятся в Европу. Учитывая, сколько мигрантов приезжают в Европу сейчас, большой разницы не будет. Будет политический эффект и недовольство граждан, поскольку западноевропейские политики восприняли это решение Трампа в штыки", — подытожил Скалеа.

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