Мигрантские проблемы Трампа: "за" и "против"

РИА Новости Украина

Запрет на въезд в США для граждан 7 мусульманских стран, введенный президентом Трампом, вызвал резко негативную реакцию лидеров стран ЕС. Однако эксперт Sputnik Италия, генеральный директор Института Геополитических Исследований и Вспомогательных наук ISAG Даниэле Скалеа полагает, что не все так однозначно.

"Не стоит обвинять Трампа в расизме. Он конечно, не поклонник ислама, того ислама, который использует мигрантов для проникновения в западное общество, не желая воспринимать его политические и моральные ценности.

Речь идет о достаточно крупной "части" ислама, которая, по мнению Трампа, несовместима с институтами и базовыми политическими ценностями США и Западного мира. Таким образом, Трамп и его администрация хотят вести борьбу, в том числе и на уровне идеалов, не против ислама в принципе, а против исламизма, который для них является таким же врагом, каким был коммунизм во времена холодной войны.

Для Трампа ислам и терроризм не одно и то же, хотя и связаны между собой", - сообщил эксперт.

Справедливо говорят, что большинство мусульман и мигрантов не имеют ничего общего с терроризмом, отметил Скалеа.

"Однако верно, что, например, в Германии все теракты совершали мигранты или просящие убежища. Если бы Германия не открыла им въезд к себе, терактов бы там не произошло. Вопрос: что важнее — лишение мигрантов, в том числе террористов и экстремистов, прав на въезд в Европу, для защиты всех нас от опасности быть убитыми, или соблюдение их прав любой ценой? Mandel NGAN / AFP Визит раздора. Скандал с Трампом, Терезой Мэй и Елизаветой II

У меня есть ответ на этот вопрос, но это мое частное мнение. У каждого будет свое личное мнение (на этот счет). Верно то, что значительную часть терактов как в Германии, так и в США, совершили те, кто прибыл в страну недавно.

Ясно, что если бы этим людям был ранее закрыт въезд в ЕС, терактов бы не было. Поэтому, с чисто практической точки зрения, это решение поможет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, частично предотвратить террористические атаки. Кроме того, в США эту меру можно реализовать без проблем, так как мусульмане составляют лишь один процент (населения страны), а их уровень интеграции выше, чем в Европе", - заявил итальянский эксперт.

В то же время, считает он, говорить, что Европа борется с нелегальной иммиграцией — это слишком громко.

"В последнее время ею скорее пытаются управлять, но при этом отдают предпочтение политике "открытых дверей". Но тут не всегда присутствует логика: Северная Европа заявляет, что хочет принять всех, а потом жалуется, что страны Южной Европы впускают действительно всех.

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Политическая и идеологическая линия Трампа радикально отличаются от взглядов нынешних европейских лидеров. Они рассматривают иммиграцию как позитивный фактор и считают своего рода моральным долгом дать всем нуждающимся возможность обосноваться на Западе.

Очевидно, что теперь те, кто не сможет попасть в США, но хочет уехать из своей страны, направятся в Европу. Учитывая, сколько мигрантов приезжают в Европу сейчас, большой разницы не будет. Будет политический эффект и недовольство граждан, поскольку западноевропейские политики восприняли это решение Трампа в штыки", — подытожил Скалеа.