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    Организации латиноамериканцев в США поддержали миграционный указ Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (754)

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    Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней.
    Президент США Дональд Трамп
    REUTERS/Kevin Lamarque

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Представляющие латиноамериканцев организации в США "Latinos for Trump" и "Latinos With Trump" поддержали миграционный указ президента США Дональда Трампа.

    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

    "Настоящее послание (Трампа) миру заключается в восстановлении доверия и уважения", — заявил РИА Новости глава "Latinos for Trump" Марко Гутиэррес.

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    Похожее мнение выразил лидер другой организации "Latinos With Trump" Анхело Гомес. "Дональд Трамп в ходе своей кампании обещал защитить нашу страну и поставить американцев и их безопасность на первое место. Это именно то, что он делает (с помощью этого указа – ред.)", — заявил Гомес.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

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