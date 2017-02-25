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    В Туркмении на 8 марта женщинам подарят по $11

    (обновлено: )7401
    Согласно распоряжению Гурбангулы Бердымухамедова, подарок получат все женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях страны, независимо от формы собственности.
    Дворец президента Туркмении
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина, Амангельды Нурмурадов. В честь Международного женского дня 8 марта в Туркмении каждой женщине в стране вручат по 40 манат (около 11 долларов по официальному курсу). Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщают в субботу местные СМИ.

    Людмила Супрун
    УНИАН
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    Подарок от главы государства получат все женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях страны, независимо от формы собственности. Кроме того, президентские подарки к 8 марта получат женщины, получающие пенсию и государственные пособия, обучающиеся в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, слушательницы академии госслужбы, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов.

    Распоряжение главы государства предписывает местным властям провести церемонии вручения подарков с 1 по 5 марта.

    Традиция дарить женщинам страны на праздник денежные подарки от имени главы государства был заложена в правление первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Однако он считал 8 марта рудиментом советской эпохи и приказал отмечать женский праздник в день весеннего равноденствия, когда в стране отмечался праздник Новруз байрам (21-22 марта).

    Международный женский день 8 марта вернулся в календарь праздничных дат Туркмении в 2008 году после кончины Туркменбаши.

    Напомним, Институт национальной памяти Украины предлагает декоммунизировать 9 Мая и 8 Марта.

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