В Туркмении на 8 марта женщинам подарят по $11

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина, Амангельды Нурмурадов. В честь Международного женского дня 8 марта в Туркмении каждой женщине в стране вручат по 40 манат (около 11 долларов по официальному курсу). Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщают в субботу местные СМИ.

Подарок от главы государства получат все женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях страны, независимо от формы собственности. Кроме того, президентские подарки к 8 марта получат женщины, получающие пенсию и государственные пособия, обучающиеся в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, слушательницы академии госслужбы, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов.

Распоряжение главы государства предписывает местным властям провести церемонии вручения подарков с 1 по 5 марта.

Традиция дарить женщинам страны на праздник денежные подарки от имени главы государства был заложена в правление первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Однако он считал 8 марта рудиментом советской эпохи и приказал отмечать женский праздник в день весеннего равноденствия, когда в стране отмечался праздник Новруз байрам (21-22 марта).

Международный женский день 8 марта вернулся в календарь праздничных дат Туркмении в 2008 году после кончины Туркменбаши.

Напомним, Институт национальной памяти Украины предлагает декоммунизировать 9 Мая и 8 Марта.