Праздники 9 мая и 8 марта: отменить или оставить?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Количество праздничных выходных дней в Украине предлагают уменьшить с официальных одиннадцати до девяти.

Так, в Институте национальной памяти предлагают убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября).

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Помимо этого, в Институте памяти предлагают отказаться от переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье. И распространяться это правило будет на все праздники, кроме Нового года, Рождества и Пасхи.

Кстати, по мнению некоторых экспертов, такие переносы праздников имеют негативные экономические последствия.

О том, как праздники и выходные дни влияют на экономику нашей страны, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

Во сколько обходится один нерабочий день в целом по стране? Есть ли такая информация?

— Самое главное, это не количество выходных и во сколько они обходятся государству, а какой экономический эффект в принципе они дают. Все эксперты на международном уровне утверждают, что праздники стимулируют потребительский спрос. Поэтому, по большому счету, объявление какого-либо дня выходным и праздничным не всегда является экономически неоправданным или ущербным. Например, новогодние праздники, рождественские праздники, 8 Марта, другие дни… они стимулируют потребительский спрос. Если говорить в целом о том, какие дни в Украине выходные, государственные, много их или мало, то если мы стремимся в Европу, давайте посмотрим, что в Европе. Например, 8 Марта празднуют 40 стран мира, это международный женский день, некоторые называют его коммунистическим, социалистическим, еще каким-то, но его празднует и Польша, и Румыния, и Сербия, и Хорватия, и Молдавия, и Италия, Израиль, Болгария. То есть очень многие страны мира празднуют этот день. Он однозначно стимулирует потребительский спрос, потому что такое количество покупок, как делается в этот день, в другие дни обычно люди не делают. Что касается еще одного праздника, который называют советским, 1 Мая, то его празднуют все без исключения европейские страны. Я не знаю, кому и зачем пришло в голову убирать этот день из числа праздничных. Причем его празднуют как день международной солидарности, как день трудящихся, день мира, день труда и т.д.

Тут речь не о том, чтобы убрать их из списка праздников, сколько о том, чтобы они перестали быть выходными.

— В Украине самое меньшее среди всех европейских стран количество выходных дней. То есть, есть страны, у которых, например, 17 выходных дней, государственных праздников. Есть страны, у которых тоже 17, но празднуется 2-3 дня подряд. Количество выходных, которые сегодня имеет Украина в качестве государственных праздников, является наименьшим среди всех европейских стран. И второй момент, он касается переноса праздничных дней, если они попадают на официальный, обычный, воскресный выходной: во всех европейских странах, если праздничный и выходной день совпадают, то такой день переносится на следующий. Здесь никаких особых отличий Украины от других стран практически нет. Поэтому уменьшать здесь смысла нет, если говорить о количестве.

Если говорить о качестве, то я понимаю, почему этот вопрос возникает именно сейчас. Основную проблему вызывает только один день — 9 Мая. Особенно перед поездкой руководства Украины в Германию, потому что для Германии наше 9 Мая — как День Победы — является очень болезненным, поэтому желание перенести его на 8 мая, на День примирения, Согласия и т.д., наверное, это то, что хотят продуцировать, а под это отменяют один выходной день. Мне кажется, в каких-то странах есть дни побед, дни поражений, например, никто не отменяет праздники национального освобождения в Европе от фашизма, такие праздники празднуются везде, и не как дни примирения, а именно как дни освобождения от фашизма.

они называются так, у нас он называется 9 Мая, мне кажется, нельзя до конца в угоду политике менять до такой степени собственную историю, иначе побед в Украине может остаться совсем мало. Из тех праздников, которыми Украина отличается от других, это только один — День защитника Отечества. Во многих странах есть дни защитника отечества, но они не выходные, кроме Украины.

Вы имеете в виду 14 октября?

— Да. Одновременно этот день совпадает с еще одним праздником — Покровы, поэтому тут можно с этим согласиться однозначно, да и День защитника отечества мы можем праздновать здесь, никто нам не запрещает. Но в принципе Украина имеет наименьшее количество государственных выходных, по сравнению со всеми европейскими странами.

Вы придерживаетесь мнения, что менять сейчас существующую систему экономического смысла нет?

— Экономического смысла никакого. Тем более, если говорить о 8 Марта, этот день однозначно можно оставлять. В Украине всегда было особое отношение к женщинам, всегда уважительно позитивное, и я не думаю, что можно избавляться от этого дня как выходного.

Слушатели Голоса Столицы ответили на вопрос: "Как вы относитесь к инициативе по переносу праздников на другие дни"?

Петр Григорьевич: Я уже не очень молодой человек, когда-то меня еще гоняли на советские праздники, хоть и не хотелось — поспать хотелось. А что касается теперешних… вот эти, которые в Институте памяти, они получают зарплату, наверное, в 10-20 раз больше, чем моя пенсия. А сейчас пертурбация разная, они боятся, чтобы не попали под сокращение, поэтому они что-то все время выдумывают для того, чтобы была видимость, что они работают в поте лица.

Олександр: У мене своя градація, я вважаю, що оптимальний варіант: це день народження, день весілля, день розлучення і день смерті особистого ворога.

Максим: У меня крайне негативное отношение. 1 Мая всегда был праздник, в который собиралась семья, выходила на маевку, жарились шашлыки. И 9 Мая — это тот день, который испокон веков с молоком матери все прогрессивное человечество впитало как день победы над фашизмом. Если в Украине сейчас приоритеты расставлены по-другому, если бандеровцы и пособники фашистов — это уже национальные герои, то это неправильно, это совершенно неверно.

Сергій, Київ: Моя особиста думка, що не свята, а вихідні, як ви кажете, варто відмінити. Стосовно 8 Березня, можливо, і варто було б його залишити, але 1 Травня і 9 Травня — я б краще зробив їх нормальними робочими днями. Я вважаю, основна маса народу буде проти не через те, що це свято, перемога… а просто у нас люди звикли — чим більше вихідних, тим краще.

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Олег: Такие вбросы информации делаются специально для того, чтобы отвлечь нас от повышения тарифов, разного повышения цен… чтобы люди меньше отвлекались, короче, от разных таких на самом деле серьезных вопросов.

Александр, Киев: Я думаю, что людей за такие предложения, которые они внесли, следует просто уволить с работы. Потому что потеря исторической памяти — это первый шаг в бездну. То бишь мы просто будем теряться, теряться и самоопределения никакого не будет.

Напомним, религиовед Людмила Филипович в эфире "ГС" заявила, что Украина перейдет на западноевропейскую традицию празднования Рождества, это только вопрос времени.