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    "Добро пожаловать в РФ". Протест "азовцев" под банками в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (35)

    (обновлено: )44213
    Протест Азова возле отделения Альфа-банка, дочки российского банка, в Киеве
    Протест Азова возле отделения Сбербанка, дочки российского банка, в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    Протест Азова возле отделения Альфа-банка, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "Альфа-банка", "дочки" российского банка, в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест Азова возле отделения Сбербанка, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "Сбербанка", "дочки" российского банка, в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "VTB", "дочки" российского банка, в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "VTB", "дочки" российского банка, в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "VTB", "дочки" российского банка, в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    "Азов" против "дочек" российских банков в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Протест "Азова" возле отделения "Альфа-банка", "дочки" российского банка, в Киеве.

    Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.

    Последствия ночного погрома в отделении Сбербанка в Киеве
    УНИАН
    Последствия ночного погрома в "Сбербанке" и салоне красоты в Киеве

    В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

    "Гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине. Мы говорим "нет" российским банкам", — говорится в сообщении политсилы на странице во "ВКонтакте".

    В пресс-службах "Сбербанка" и "БМ-Банка" подтвердили РИА Новости, что активисты "Национального корпуса" провели акции, сейчас отделения работают в штатном режиме.

    "Действительно проходила акция, на ее время работа отделения в целях безопасности была временно приостановлена. Акция прошла мирно, отделение сейчас работает в штатном порядке. Имущество не повреждено, мы обратились в полицию", — сообщили в Сбербанке.

    Как отметил представитель колл-центра БМ-Банка, "акция началась где-то в 09.00 утра".

    "Они что-то кричали, были с плакатами, у нас вход в центральное отделение весь в краске, обклеили листовками. Пострадавших нет. Центральное отделение не работало в этот момент, сейчас уже работает, но для безопасности клиентов мы пока не пускаем посетителей в здание", — добавил собеседник агентства.

    "Мы говорим "нет" российским банкам и призываем сделать то же их вкладчиков, чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию", — сообщает политсила.

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