Глава СПЧ призвал Киев обеспечить порядок на акции "Бессмертный полк"

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что власти Украины должны сделать все возможное, чтобы акция "Бессмертный полк" в Киеве в День Победы прошла в полном соответствии с законом и при соблюдении общественного порядка.

По его словам, нельзя допустить, чтобы акция памяти превратилась в повод для столкновений.

"Я полагаю, что власти Украины должны сделать все от них зависящее, чтобы акция "Бессмертный полк" прошла в полном соответствии с законодательством, при соблюдении общественного порядка. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта мирная поминальная акция превратилась в повод для столкновений", — сказал Федотов РИА Новости.

Глава СПЧ подчеркнул, что русский и украинский народы "были рядом во время Великой Отечественной войны, бились с общим врагом и победили в этой общей борьбе с фашизмом и нацизмом".

"Сейчас превращать акцию памяти "Бессмертный полк" в повод для агрессии считаю абсолютно безрассудным и циничным", — подчеркнул правозащитник.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение на 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. Однако в среду стало известно, что украинские националисты собираются помешать проведению акции.