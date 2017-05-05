Память о ВОВ нельзя растаскивать по "национальным квартирам" - историки

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Наверное, не зря в постмайданной Украине такое внимание уделяется переписыванию истории и уничтожению памяти о Великой Отечественной войне. Дело в том, что память о войне, в которой победил весь многонациональный советский народ, до сих пор служит фундаментом единства. Об этом говорили участники телемоста "Беларусь — Азербайджан — Грузия — Молдова — Казахстан — Кыргызстан — Украина", на котором обсуждали историческое значение Победы.

"Навязывается только одна точка зрения"

О ситуации в Украине рассказал историк и публицист Александр Каревин. Он подчеркнул, что отношение большей части украинского общества, чтящего память о Великой Отечественной, уважающего ветеранов, разительно отличается от позиции официального Киева.

"Приближается праздник 9 мая, я не сомневаюсь, что из уст наших руководителей прозвучит много правильных слов, будут дежурные фразы о победе над нацизмом, о чествовании памяти павших, об уважении к ветеранам. Все это будет говориться, будет минута молчания, будут проведены определённые мероприятия. Все это будет… Но на деле будет продолжаться та политика, которая есть — это политика охаивания нашей истории, в том числе, истории ВОВ, оплёвывания памяти павших, унижения ещё живущих ветеранов", — заявил Каревин.

По его словам, фальсификацией истории открыто занимается государственный орган — украинский институт национальной памяти, а также "многие другие лица, которые называют себя историками, но таковыми не являются".

"Под предлогом "борьбы с мифами" у нас идет именно извращение нашего прошлого. Нас уже уверяют, что Великая Отечественная война не была таковой, то есть, не была ни "Великой", ни "Отечественной". Нас уверяют, что не было вероломного нападения Германии, это советский миф, не было героического сопротивления советских солдат в первые месяцы войны, это был миф… Немецко-фашистские захватчики — это тоже советский миф, так утверждает Украинский институт национальной памяти. Нас уверяют, что не надо отмечать 9 мая, потому что… эта дата — она нас якорем удерживает в советском прошлом", — рассказал историк.

Он отметил, что при этом в Украине нет никакой свободы мнений: "любой, кто не придерживается официальной версии истории, тот объявляется… врагом Украины, агентом Путина".

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"Обществу навязывается только одна — официальная — точка зрения. Она и через систему образования навязывается, и через СМИ, она навязывается через деятельность вот такого института национальной памяти", — сказал историк.

Каревин подчеркнул: сейчас пока еще большинство общества помнит настоящую историю ВОВ, но, если в стране ничего не изменится, то — пройдет еще 20-30 лет, и на Украине забудут о Великой Отечественной. Институт нацпамяти добьется своего.

"Это печально, но это факт, это реалии моей страны на сегодня", — подытожил историк.

"Мы били одной страной"

В минской студии отметили, что, в отличие от Украины, в Беларуси официальная позиция относительно памяти о ВОВ совпадает с позицией общества — эта позиция "осталась со времён нашего общего Советского Союза".

Принимавшая участие в работе телемоста член Парламентского собрания Беларуси и России, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета Галина Болсун пояснила эту позицию: "Великая Отечественная война была частью Второй мировой войны, результатом ВОВ явился разгром нацисткой Германии и её союзников".

"Эта концепция непреложна, она разделяется и руководством (Беларуси — Ред.), и обществом", — сказала она. И добавила: в республике очень многое делается для сохранения исторической памяти, в 2005 году указом президента во всех школах, вузах и средних учебных заведениях был введен отдельный учебный курс — "Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны", был написан учебник…

Галина Болсун отметила, что даже и сейчас не все проблемы изучены и осознаны обществом до конца: например, как мог сформироваться нацизм, как могло получиться так, что нацистская идеология овладела умами миллионов европейцев, заставила их убивать, совершать преступления против человечества?

"И представьте себе, всему мировому сообществу, антигитлеровской коалиции — потребовались шесть лет тяжелейшего экономического, военного, идеологического, политического противостояния, чтобы победить фашизм", — сказала историк.

Пока память о ВОВ — не академическая, горящая — "для многих она еще не закончилась".

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Болсун рассказала, что несколько лет назад белорусский историк Алексей Литвин опубликовал статью "Надписи на стенах тюрем Беларуси как исторический источник" — речь шла о записях, "которые оставляли на стенах (нацистских — Ред.) тюрем советские патриоты". И вскоре пришло письмо из России, человек написал, что всю жизнь искал сведения о судьбе своего отца, где и как он погиб — и вот теперь из этой работы узнал о его судьбе…

"Казалось бы, прошло столько лет, а люди ищут своих близких, своих родных. Это живая историческая память", — подчеркнула Болсун. Она также коснулась споров относительно того, насколько силен был в годы ВОВ патриотизм. По словам историка, можно вспомнить такой факт: четыре миллиона советских людей ушли на фронт добровольцами.

"Никакая пропаганда не может заставить человека идти добровольно на фронт, зная, что первый бой может оказаться и последним. Вот эта сила патриотизма стала той базовой составляющей, которая позволила Советскому Союзу выиграть войну. Тем более что мы были одной страной и жили все вместе в рамках этой страны", — сказала Болсун.

Она подчеркнула, что "невозможно растаскивать память память о Великой Отечественной войне по национальным квартирам, взвешивать, кто сделал больший вклад, кто меньший — это была война Советского Союза против нацистской Германии".

Напомним, ветераны ВОВ говорят о давлении со стороны украинской власти. Так, некоторые ветеранские организации могут лишиться своих помещений. День Победы они отметят маршем под девизом "Никто не забыт, ничто не забыто" (заявку на акцию "Бессмертный полк", по мнению ветеранов, власти бы обязательно отклонили).

Украинские националисты, тем не менее, намерены помешать шествию, заявив о проведении акции "Смертный полк".

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал граждан воздержаться от ношения георгиевских лент 8 и 9 мая.