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    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 февраля: ультиматум ДНР и ЛНР, обрушение моста в Киеве, запрет для Рубана

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (12)

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    Накануне Совет ЕС одобрил механизм приостановления действия безвиза, Швейцария заявила о готовности ввести безвиз с Украиной, а в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная столичная автомагистраль.
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве
    Facebook Алексей Школьного

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 27 февраля, главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики с марта не будут поставлять уголь Киеву, в ЛНР обязали нерезидентов до 1 марта заключить договоры с республикой, а организаторы блокады в Донбассе заявили о выходе из переговорного процесса. В этот же день СБУ запретила Владимиру Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Открытие нового редута в Донбассе
    канал "Внутренний корпус батальона "Донбасс" в YouTube
    Блокада Донбасса. Открытие редута в районе Новотроицкого

    ЛНР и ДНР с марта не будут поставлять уголь Киеву

    Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады, говорится в совместном заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого и главы ДНР Александра Захарченко. Отмечается, что самопровозглашенные республики будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.  

    В ЛНР обязали нерезидентов до 1 марта заключить договоры с республикой

    Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики на экстренном заседании в понедельник во втором и окончательном чтении принял изменения в законодательство, которыми обязал юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на территории ЛНР и являющихся нерезидентами, до 1 марта заключить договоры с налоговыми агентами. Законопроект обязывает нерезидентов до 1 марта 2017 года заключить договор с налоговыми агентами ЛНР и уплачивать в бюджет республики налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

    Читайте также: Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

    Организаторы блокады в Донбассе заявили о выходе из переговорного процесса

    Организаторы торговой блокады в Донбассе заявили, что  выходят из переговорного процесса с премьер-министром Украины. "Сегодня в средствах массовой информации был распространен ультиматум "руководства" так называемых ЛНР-ДНР организаторам торговой блокады… Штаб заявляет о том, что подобное единство позиций руководства страны-агрессора и руководства Украины свидетельствует не только о торговых связях между ними во время войны, но и о прямой измене интересам Украины", — говорится в заявлении, обнародованном на странице Штаба в Facebook. 

    Пресс-конференция Андрея Артеменко. Видео
    112 Украина/Youtube
    Пресс-конференция Андрея Артеменко

    Создание администрации под эгидой ООН на Донбассе

    Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, считает, что конфликт в Донбассе можно решить путем введения на этой территории временной администрации под эгидой ООН и ОБСЕ. По его мнению, процесс амнистии участников конфликта в Донбассе, который необходим для того, чтобы прекратить войну, будет проходить вместе с созданием международного трибунала, а конституционная реформа должна быть всеобъемлющей и касаться не только особого статуса Донбасса. 

    СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе

    СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Об этом сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. Ранее СБУ провела опрос Рубана в связи с нарушением установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. В пятницу, 24 февраля, Рубан вместе с нардепом Надеждой Савченко прибыли на территорию самопровозглашенной ДНР навестить украинских пленных.

    ЛНР официально переходит на российский рубль

    Основной денежной единицей в самопровозглашенной Луганской народной республике с 1 марта 2017 года станет рубль, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте Совета министров ЛНР. Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о введении в регионе мультивалютной зоны из-за дефицита наличной гривны. Базовой валютой оставалась гривна, но платежи, в том числе сбор налогов и выплата пособий, стал осуществляться в российских рублях, долларах и евро. Российский рубль с 1 сентября 2015 года стал основной валютой ЛНР. 

    Киевская полиция разыскивает неуловимого грабителя банков
    канал полиции Киева в YouTube
    Столичная полиция разыскивает неуловимого грабителя банков

    Киевская полиция объявила награду за серийного грабителя банков

    Столичная полиция объявила вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение и задержать подозреваемого в совершении серии налетов на банковские учреждения. "Последний эпизод ограбления произошел на прошлой неделе по улице Васильковской в ​​Голосеевском районе Киева. В полдень мужчина зашел в помещение одного из коммерческих банков и, угрожая оружием, заставил отдать ему деньги. Получив наличные, злоумышленник спокойно покинул финансовое учреждение", — сказано в сообщении. 

    Опубликован список нардепов, летавших в Минск за два года

    Народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар разместила на своей странице в Facebook список парламентариев, летавших в Минск в течение последних двух лет. По данным Виктории Сюмар, в течение последних двух лет в столицу Белоруссии летали 59 народных депутатов, часть которых, вероятно, направлялась в Москву, так как прямого авиасообщения со столицей РФ в Украине нет. 

    Украина станет первой страной, где вести Евровидение будут трое мужчин

    Международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве впервые в истории мероприятия будут вести трое мужчин — телеведущие Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. По информации соорганизатора конкурса, телеканала "Первый национальный", у Остапчука и Скичко многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров, к тому же они свободно владеют английским языком. Мирошниченко — эксперт Евровидения, он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел Детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. 

    Частичное обрушение Шулявского моста в Киеве. Видео
    Канал на Youtube БЛОГ ТОЛСТЯКА
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    Обрушении Шулявского путепровода

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.  Конструкции Шулявского путепровода в Шевченковском районе Киева были сильно повреждены в результате нескольких крупных пожаров на рынке секонд-хенда, который располагался под ним, заявил мэр столицы Виталий Кличко. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА просят автовладельцев отказаться от маршрута по улицам Александра Довженко и Вадима Гетьмана. 

    Швейцария заявила о готовности ввести безвиз с Украиной

    Швейцария готова ввести безвизовый режим с Украиной после принятия соответствующего решения со стороны Европейского Союза, заявил руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер во время встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Женеве. Пресс-служба МИД сообщила, что во время обсуждения двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии между Украиной и Швейцарией. Швейцария не является членом ЕС. 

    Совет ЕС одобрил механизм приостановления действия безвиза

    Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставление безвизового режима Грузии; переговоры по Украине начнутся во вторник, 28 февраля. Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Власти рассчитывают получить безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2016 года. 

    ДТП с участием автомобиля, в котором находился Николай Караченцов
    Канал на Youtube СЕТИ
    Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов

    Знаменитый актер Николай Караченцов пострадал в ДТП

    Российский актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Подмосковье. По предварительной информации, за рулем внедорожника находилась его супруга. В 2005 году Караченцов уже попадал в серьезную аварию. По странному стечению обстоятельств, ДТП произошло ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля. Актер получил серьезную травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. После этого на сцену актер полноценно так и не вернулся. 

    Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или, в более привычном варианте, День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. И к этой дате традиционно природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия. 

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