Опубликован список нардепов, летавших в Минск за два года

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар разместила на своей странице в Facebook список парламентариев, летавших в Минск в течение последних двух лет.

Она напомнила, что прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет, и в столицу РФ из Киева летают через белорусскую столицу.

"Здесь списки тех, кто за два прошлых года — годы войны с Россией — летали в Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины. Часть реально летает в Минск — например, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали). Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие совсем не на переговоры в минском формате летали. Скорее — это "московский формат" псевдоукраинской политики", — написала Сюмар, отметив, что соответствующую информацию получила в Госпогранслужбе в ответ на запрос.

facebook.com/vsiumar Список народных депутатов, которые летали в Минск в течение последних двух лет. Обнародован Викторией Сюмар

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.