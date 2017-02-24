Толстой: парламентарии РФ и Украины встретились в ПА ОБСЕ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Парламентарии РФ и Украины провели встречу в Вене в рамках ПА ОБСЕ, на которой обсудили урегулировании конфликта в Донбассе, заявил глава российской делегации вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Он уточнил, что в переговорах также приняли участие Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.

"Российская делегация в ПА ОБСЕ провела встречу со своими украинскими коллегами на полях саммита Ассамблеи, который проходит в эти дни в Вене", — цитирует Толстого пресс-служба.

"Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР", — сообщил Толстой.

По итогам встречи Муттонен предложила главам российской и украинской делегаций провести отдельные переговоры по этому вопросу и более детально и взвешенно подойти к решению существующих проблем, рассказал вице-спикер Госдумы.

"Мы выразили готовность общаться с нашими коллегами для того, чтобы помочь им в разрешении кризисной ситуации в соседней с нами стране", — заключил Толстой.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.