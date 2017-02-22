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    Политика

    ОБСЕ заявляет об отсутствии 20 танков ВСУ в местах хранения в Донбассе

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (122)

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    Согласно заявлению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели отметили отсутствие в постоянном месте хранения вооружения ВСУ 20 танков (Т-64) и 10 минометов.
    Миссия ОБСЕ в Украине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не досчитались 20 танков и 10 минометов в местах хранения отведенного вооружения ВСУ в Донбассе, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СММ.

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    С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября прошлого года.

    "СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения ВСУ, расположение которого соответствует линиям отвода, и вновь отметила отсутствие там следующих единиц вооружения: 20 танков (Т-64) и 10 минометов", — сказали в пресс-службе.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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