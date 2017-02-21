Признание РФ паспортов ЛДНР усложнит проведение выборов в Донбассе - ОБСЕ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что Украине будет сложнее провести выборы в определенных районах Донбасса после признания в России документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Если власти там чувствуют признание со стороны третьей страны, потому что она признает документы, которые они выпускают, тогда украинцам будет намного сложнее достичь согласия насчет того, как организовать местные выборы в этом месте", — заявил он журналистам после брифинга в ООН.

Ранее в ходе заседания СБ ООН Заньер заявил, что "обеспокоен недавним объявлением Россией о признании документов, выданных самопровозглашенными республиками, поскольку это затрудняет выполнение минских соглашений".

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. В Кремле пояснили, что указ продиктован исключительно гуманитарными соображениями и, по данным МИД, полностью соответствует международному праву.