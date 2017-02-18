Кличко: ОБСЕ рассмотрит вопрос увеличения числа наблюдателей миссии

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена рассмотреть вопрос об увеличении количества наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Об этом мэр заявил после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом, которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кличко поблагодарил главу ОБСЕ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Как к председателю ОБСЕ хотел бы обратиться к вам по поводу активизации усилий и роли организации в урегулировании ситуации на Донбассе. А также по увеличению количества наблюдателей миссии на востоке Украины", — сказал Кличко.

В свою очередь глава ОБСЕ отметил, что организация рассмотрит вопрос об увеличении наблюдателей в миссии на Донбассе: "Чтобы получать полную и объективную информацию непосредственно из зоны конфликта, в ОБСЕ пообещали рассмотреть вопрос и увеличить количество наблюдателей, которые будут информировать мировое сообщество и давать объективную информацию о событиях, происходящих на востоке Украины".

По его словам, тема Украины является одной из ключевых во время обсуждения на мероприятиях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.