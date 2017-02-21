В ОБСЕ осудили признание РФ документов ЛДНР

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило обеспокоенность решением России признавать документы", выдаваемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"Руководство ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу этого шага, предпринимаемого Российской Федерацией. На наш взгляд, этот указ противоречит задачам, которые призваны урегулировать ситуацию на востоке Украины", — говорится в заявлении.

ОБСЕ отмечает, что документы, выданные на суверенной территории Украины, могут быть действительными лишь при условии, если они выпущены международно признанными институтами.

"В то время как ОБСЕ поддерживает усилия по нормализации положения людей, которые живут в Донбассе, и поощряет увеличение свободы их передвижения, организация предупреждает, что это должно быть сделано в полном соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, а также с Минскими соглашениями. Односторонние действия подрывают усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", — подчеркивается в заявлении.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.