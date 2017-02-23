наверх
23.02.201704:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Курц: ОБСЕ увеличивает число наблюдателей в Украине

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (125)

    (обновлено: )8
    Министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем.
    Павел Климкин и новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетили Донецкую область. Архивное фото
    @MFA_Ukraine

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, а также добавить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц на заседании Совета Безопасности ООН. 

    Пресс-конференция Захарченко и Плотницкого проходила под тремя знаменами - ДНР, ЛНР и России.
    "ЛуганскИнформЦентр"
    После Мюнхена. ЛДНР поставили ультиматумы Украине и ОБСЕ

    "Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ…", — сказал Курц.

    Министр подчеркнул, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Министр призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ