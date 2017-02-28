Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Каоаченцов

У советского и российского актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По предварительной информации, за рулем внедорожника находилась супруга знаменитого актера.

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"Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга", — рассказал собеседник агентства.

Отметим, что в 2005 году Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте. По странному стечению обстоятельств, ДТП произошло ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля.

Актер получил серьезную травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. После этого на сцену актер полноценно так и не вернулся.