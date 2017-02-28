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    Общество

    Спецслужбы допросили Савченко в рамках дела о терроризме

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (539)

    (обновлено: )13611
    Надежда Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она заявила, что "сознательно пошла на риск".
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Спецслужбы допросили внефракционного народного депутата Надежду Савченко в рамках уголовного производства о терроризме после ее визита в самопровозглашенную ДНР, где она встречалась с украинскими пленными, сообщил в эфире "5 канала" советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

    Андрей Артеменко
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    "В рамках уголовного производства по статье "терроризм" была допрошена в том числе и Надежда Савченко", — сказал он, не уточнив детали допроса. 

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    Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

    Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в понедельник РИА Новости, что Служба безопасности Украины вызовет в ближайшее время Савченко в связи с ее поездкой в самопровозглашенную Донецкую народную республику.

    Кроме того, на своей странице в Facebook Гитлянская сообщила, что в Донецкой области в СБУ вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.

    Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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    Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

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