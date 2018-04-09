наверх
09.04.201811:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Видео

    Хитовое видео: орел приземлился на американского бейсболиста

    (обновлено: )381
    Хищная птица, сделав круг над стадионом, избрала своей целью бейсболиста Джеймса Пакстона и попыталась сесть ему на плечо. Орел сорвал исполнение национального гимна США.
    Видео master brad

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В США во время открытия матча по бейсболу в Миннесоте лысый орел неожиданно сел на плечо спортсмену.

    Курьез произошел во время исполнения национального гимна США, при этом организаторы выпустили полетать над стадионом прирученного орла.

    Хищная птица сделала круг над полем, после чего села на плечо игроку "Маринерз" Джеймсу Пакстону. От атаки орла Пакстона спас прибежавший смотритель за птицей.

    Смешной случай быстро набрал популярность среди американцев и стал одним из хитов Youtube за минувший уик-энд.

    Смотрите также: Ручной орел напал на Трампа во время фотосессии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП