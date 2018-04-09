Хитовое видео: орел приземлился на американского бейсболиста

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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В США во время открытия матча по бейсболу в Миннесоте лысый орел неожиданно сел на плечо спортсмену.

Курьез произошел во время исполнения национального гимна США, при этом организаторы выпустили полетать над стадионом прирученного орла.

Хищная птица сделала круг над полем, после чего села на плечо игроку "Маринерз" Джеймсу Пакстону. От атаки орла Пакстона спас прибежавший смотритель за птицей.

Смешной случай быстро набрал популярность среди американцев и стал одним из хитов Youtube за минувший уик-энд.

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