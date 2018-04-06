Украинский певец выпустил клип, снятый в Африке

Видео Ivan Dorn

Украинский певец Иван Дорн, перебравшийся в Россию и активно гастролирующий по РФ, выпустил свой новый клип.

Песня "Африка" была снята Дорном в Уганде. Видео содержит много кадров натурных съемок, в которых приняли участие и местные жители.

Смотрите также: Иван Дорн сбрил бороду, записав процесс на камеру

В начале клипа Дорн благодарит дизайнера Бичола Тетрадзе за идею съемок в африканской стране.

Кадр из клипа Ивана Дорна "Африка"

Журнал Billboard на своем сайте отмечает, что впервые композиция "Африка" была представлена на концерте Дорна в Москве перед аудиторией в 8 тысяч человек. Издание описывает песню как "завораживающую перкуссией" с первых секунд.

Смотрите также: Иван Дорн с трезубцем на груди выступил на "Новой волне"