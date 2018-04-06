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    Украинский певец выпустил клип, снятый в Африке

    (обновлено: )32
    Кроме Дорна, в его новом клипе сняты семеро чернокожих подростков, которые танцуют и поют вместе с певцом. Видео заканчивается танцами вокруг костра в ночное время.
    Видео Ivan Dorn

    Украинский певец Иван Дорн, перебравшийся в Россию и активно гастролирующий по РФ, выпустил свой новый клип.

    Песня "Африка" была снята Дорном в Уганде. Видео содержит много кадров натурных съемок, в которых приняли участие и местные жители.

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    В начале клипа Дорн благодарит дизайнера Бичола Тетрадзе за идею съемок в африканской стране.

    Кадр из клипа Ивана Дорна "Африка"

    Журнал Billboard на своем сайте отмечает, что впервые композиция "Африка" была представлена на концерте Дорна в Москве перед аудиторией в 8 тысяч человек. Издание описывает песню как "завораживающую перкуссией" с первых секунд.

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