Украинский певец выпустил клип, снятый в Африке

Видео Ivan Dorn
Украинский певец Иван Дорн, перебравшийся в Россию и активно гастролирующий по РФ, выпустил свой новый клип.
Песня "Африка" была снята Дорном в Уганде. Видео содержит много кадров натурных съемок, в которых приняли участие и местные жители.
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В начале клипа Дорн благодарит дизайнера Бичола Тетрадзе за идею съемок в африканской стране.
Кадр из клипа Ивана Дорна "Африка"
Журнал Billboard на своем сайте отмечает, что впервые композиция "Африка" была представлена на концерте Дорна в Москве перед аудиторией в 8 тысяч человек. Издание описывает песню как "завораживающую перкуссией" с первых секунд.
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