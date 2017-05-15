Иван Дорн представит новый альбом в Москве

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Певец Иван Дорн представит свой новый альбом "OTD" на фестивале "Ласточка", который пройдет в Москве 22 июля, сообщают организаторы мероприятия в понедельник.

"В обновленном парке спорткомплекса "Лужники" на сцене фестиваля "Ласточка" Иван Дорн впервые представит свой новый альбом "OTD" (Open the Dorn). Еще до релиза пластинка подняла настоящий шторм в медиа-морях скандальным роликом Collaba, где изрядно побородевший Иван жонглировал рифмами и телом под калифорнийским солнцем", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, интриги предстоящему событию добавляет и то, что "ДорнаБанда" как правило делает специальные, а иногда и вовсе радикальные версии треков для живых выступлений.

"Поэтому шанс первым увидеть и услышать все это на московской сцене действительно уникальный", — подчеркивается в материале.

Ранее концертный директор Ивана Дорна Андрей Гулык, заявил, что артист в своем скандальном интервью не хотел никого обидеть и, вероятно, подобрал неправильные слова.