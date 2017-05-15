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    Культура

    Иван Дорн представит новый альбом в Москве

    (обновлено: )9610
    Как отмечается, в обновленном парке спорткомплекса "Лужники" на сцене фестиваля "Ласточка" Иван Дорн впервые представит свой новый альбом "OTD" (Open the Dorn).
    Иван Дорн
    Facebook Ивана Дорна

    МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Певец Иван Дорн представит свой новый альбом "OTD" на фестивале "Ласточка", который пройдет в Москве 22 июля, сообщают организаторы мероприятия в понедельник.

    Иван Дорн перед камерой избавился от бороды
    Ivan Dorn/YouTube
    Иван Дорн сбрил бороду, записав процесс на камеру

    "В обновленном парке спорткомплекса "Лужники" на сцене фестиваля "Ласточка" Иван Дорн впервые представит свой новый альбом "OTD" (Open the Dorn). Еще до релиза пластинка подняла настоящий шторм в медиа-морях скандальным роликом Collaba, где изрядно побородевший Иван жонглировал рифмами и телом под калифорнийским солнцем", — говорится в сообщении.

    По словам организаторов, интриги предстоящему событию добавляет и то, что "ДорнаБанда" как правило делает специальные, а иногда и вовсе радикальные версии треков для живых выступлений.

    "Поэтому шанс первым увидеть и услышать все это на московской сцене действительно уникальный", — подчеркивается в материале.

    Ранее концертный директор Ивана Дорна Андрей Гулык, заявил, что артист в своем скандальном интервью не хотел никого обидеть и, вероятно, подобрал неправильные слова.

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