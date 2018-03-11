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    14 млрд лет жизни Вселенной показали за десять минут

    (обновлено: )24710
    Аналитическая компания To The Stars Academy of Arts & Science опубликовала видео перехвата американским истребителем неопознанного летающего объекта (НЛО) над океаном. Видео доступно на YouTube.
    Видеоканал melodysheep

    В официальном релизе сообщается, что запись сделана еще в 2015 году истребителем F/A-18 Super Hornet при помощи системы слежения Raytheon AN/ASQ- 228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR) Pod, которая способна захватывать цели на расстоянии более 40 морских миль. Точное место и дата происходящего были засекречены.

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    Согласно данным на видеозаписи, снятой в инфракрасном режиме, истребитель в момент съемки летел на высоте 25 тысяч футов (примерно 7,6 километра) со скоростью около 300 миль в час (более 480 километров в час). НЛО появляется на расстоянии в 4,4 морских мили (8,1 километра), оно имеет овальную форму без видимых очертаний крыльев или хвоста. Также на видео не заметен выхлопной шлейф. При этом захватить объект в прицел удается только с третьей попытки.

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