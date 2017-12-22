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    В сети показали аварию на новейшем британском авианосце

    (обновлено: )32940
    Новейший авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 миллиарда фунтов Queen Elizabeth, носящий имя британской королевы Елизаветы I, дал течь из-за неисправности.
    Канал Weapons Of The World на Youtube

    Неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель с начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота (ВМФ).

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    В начале декабря сообщалось, что авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 миллиарда фунтов Queen Elizabeth приступил к службе в составе Королевского военно-морского флота (ВМФ) после торжественной церемонии "крещения" на военно-морской базе в Портсмуте.

    Судно водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способно развивать скорость до 25 узлов. На корабле смогут служить до 1,6 тысячи человек экипажа, а стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов.

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