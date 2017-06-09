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    Вкладчики "Михайловского" перекрыли движение в центре Киева

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    (обновлено: )46941
    Пришедшие на митинг к аппарату президента Украины перекрыли улицу Институтскую в Киеве. Участники акции держат в руках флаги с логотипом ранее обанкротившегося банка "Михайловский".
    Канал АСН Украина на youtube

    Пришедшие на митинг к аппарату президента Украины перекрыли улицу Институтскую в Киеве. Участники акции держат в руках флаги с логотипом ранее обанкротившегося банка "Михайловский".

    Смотрите также: Митинг вкладчиков банка "Михайловский" возле Кабмина

    Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным год назад. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.

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