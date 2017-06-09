Вкладчики "Михайловского" перекрыли движение в центре Киева

Пришедшие на митинг к аппарату президента Украины перекрыли улицу Институтскую в Киеве. Участники акции держат в руках флаги с логотипом ранее обанкротившегося банка "Михайловский".

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Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным год назад. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.