Обзор iPhone 6 попал в сеть до презентации Apple

Неофициальный детальный обзор смартфона iPhone 6 с экраном 4,7 дюйма попал в сеть за несколько дней до официальной презентации девятого сентября. На YouTube его выложил китайский блогер Zzrays. Пользователи YouTube, оставившие комментарии под видео, высказали предположение, что он либо кто-то из его друзей или родственников вынес прибор с одного из заводов, производящих продукцию компании Apple.

Ролик с предполагаемым обзором посмотрели на момент написания новости около 500 тысяч человек.

Ресурс Ndtv.com cсылается и на другие обзоры китайских пользователей. В частности, на канале Tech Gadget Blog появилось четыре видео, демонстрирующее разные особенности устройства, в том числе приложение Health App, которое, согласно прогнозам, включает более десяти сенсоров, позволяющих измерить разные показатели состояния здоровья, в частности, количество сахара в крови и пульс.

iPhone 6, продемонстрированный Zzrays, работает на iOS 8 сборки с 64 гигабайтами внутренней памяти.

По данным ресурса iClarified, есть все основания полагать, что прибор, продемонстрированный в обзорах, является подлинным. Доказательствами являются элементы, которых не было в более ранних обзорах, оказавшихся подделкой.

iClarified отметил наличие в главном меню устройства иконки Passbook, которая предположительно является символом кредитной карты. Ресурс делает выводы, что в новый iPhone могут быть интегрированы платежные системы.

Толщина нового прибора Apple предположительно составляет шесть миллиметров.

Первые iPhone 6 поступят в продажу 19 сентября.