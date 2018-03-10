Национальный банк Украины подтвердил отсутствие нарушений в деятельности украинской "дочки" Сбербанка , в отношении которой открыто уголовное производство в связи с подозрениями в финансовой поддержке протестов на востоке страны.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю проверит соблюдение антимонопольного законодательства со стороны трех крупнейших крымских сетей АЗС и Феодосийской нефтебазы, говорится в сообщении ФАС.
Генпрокуратура проверояет информацию СМИ о том, что в ГПУ остались следователи, которые работали с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой, сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГПУ Василия Зорю.
Миндоходов и сборов Украины намерено проверить сотрудников на детекторе лжи, так как ведомство фиксирует неправомерные действия со стороны некоторых служащих, заявил вторник первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус.
Лица, содержащиеся в крымских колониях и СИЗО, не обеспечены сезонной одеждой и обувью, а нормы их питания нарушены; следить за устранением этих нарушений будет специальный надзорный орган, сообщила пресс-служба ГП РФ.
Украинский Национальный совет по вопросам телерадиовещания подал иск в Высший административный суд относительно законности деятельности российских каналов в Украине, сообщила на брифинге заместитель секретаря СНБО страны Виктория Сюмар.
Милиция проверяет сообщение об избиении участников мирной акции "За чистый Киев" активистами "Евромайдана" в центре столицы. В милицию уже поступило 13 официальных сообщений об избиении людей, сообщает МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".