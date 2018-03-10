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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Кинолог
    Окружной и Верховный суды проверяют из-за сообщения о минировании
    15:50 23.05.2014
    10
    Сообщение о минировании Окружного административного суда Киева поступило в пятницу правоохранителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе киевской милиции.
    Сергей Аксенов
    Аксенов заявил, что прокуратура Крыма проверяет австрийскую компанию
    21:18 14.05.2014
    32Присоединение Крыма к РФ
    Прокуратура Крыма начала проверку австрийской компании Activ Solar, которой принадлежат крупные солнечные электростанции на территории полуострова.
    Внефракционный депутат Верховной Рады Олег Ляшко
    СК РФ начал проверку в отношении народного депутата Ляшко
    13:24 13.05.2014
    7
    Следствие в Крыму начало проверку в отношении депутата Верховной Рады Олега Ляшко, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
    Кинолог. Архивное фото
    Милиция в Киеве ищет взрывчатку в здании Высшего совета юстиции
    14:09 12.05.2014
    6
    Правоохранители проверяют на наличие взрывоопасных устройств здание Высшего совета юстиции в Киеве, сообщает в понедельник пресс-служба киевского ГУ МВД Украины.
    Национальный банк Украины
    НБУ подтверждает, что не выявил нарушений у "дочки" Сбербанка
    14:53 29.04.2014
    11Отношения Украины и России
    Национальный банк Украины подтвердил отсутствие нарушений в деятельности украинской "дочки" Сбербанка , в отношении которой открыто уголовное производство в связи с подозрениями в финансовой поддержке протестов на востоке страны.
    Сбербанк России
    Сбербанк сообщил, что НБУ не выявил нарушений у его украинской "дочки"
    12:52 29.04.2014
    11Отношения Украины и России
    Национальный банк Украины завершил внеплановую выездную проверку украинской "дочки" Сбербанка , не выявив никаких нарушений, сообщила пресс-служба банка.
    Автозаправочная станция
    Крымская антимонопольная служба проверит АЗС в республике
    15:52 25.04.2014
    21Присоединение Крыма к РФ
    Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю проверит соблюдение антимонопольного законодательства со стороны трех крупнейших крымских сетей АЗС и Феодосийской нефтебазы, говорится в сообщении ФАС.
    Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка
    ГПУ проверяет информацию о следователях, работавших с Пшонкой
    22:06 22.04.2014
    15
    Генпрокуратура проверояет информацию СМИ о том, что в ГПУ остались следователи, которые работали с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой, сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГПУ Василия Зорю.
    Набережная в Анапе
    Водолазы уже обследовали более 50 пляжей на юге Крыма
    09:35 10.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Крымские спасатели в целях обеспечения безопасности отдыхающих во время курортного сезона приступили к проверкам пляжей на западном побережье полуострова.
    Арсений Яценюк
    Яценюк поручил проверить ситуацию с ценами на нефтепродукты
    20:26 08.04.2014
    20Экономика Украины
    Арсений Яценюк поручил государственной инспекции Украины по контролю за ценами проверить ситуацию на рынке нефтепродуктов.
    Торговая система. Архивное фото
    Миндоходов проверит своих сотрудников на детекторе лжи
    15:14 08.04.2014
    4Политический кризис в Украине
    Миндоходов и сборов Украины намерено проверить сотрудников на детекторе лжи, так как ведомство фиксирует неправомерные действия со стороны некоторых служащих, заявил вторник первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус.
    Тюрьма. Архивное фото
    ГП РФ раскритиковала условия содержания в колониях и СИЗО Крыма
    10:24 03.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Лица, содержащиеся в крымских колониях и СИЗО, не обеспечены сезонной одеждой и обувью, а нормы их питания нарушены; следить за устранением этих нарушений будет специальный надзорный орган, сообщила пресс-служба ГП РФ.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк Украины проведет стресс-тесты банков
    19:25 02.04.2014
    32Экономика Украины
    По словам Кубива, стресс-тесты, направленные на оценку способности банков противостоять потрясениям на финансовом рынке, пройдут в два этапа.
    Заседание ВАСУ по делу Турчинова
    ВАСУ проверит передачи российских телеканалов на соответствие закону
    19:11 24.03.2014
    19Политический кризис в Украине
    Украинский Национальный совет по вопросам телерадиовещания подал иск в Высший административный суд относительно законности деятельности российских каналов в Украине, сообщила на брифинге заместитель секретаря СНБО страны Виктория Сюмар.
    Столкновения на улице Институтской
    В МВД проверяют информацию о смерти второго милиционера в Киеве
    19:13 18.02.2014
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    "Один находится в состоянии клинической смерти, по поводу второго - поступила информация о смерти в карете скорой помощи, эту информацию проверяем", - сказали в пресс-службе столичной милиции.
    Ситуация в Киеве
    МВД проверяет сообщение об избиении участников акции "За чистый Киев"
    15:37 15.02.2014
    5
    Милиция проверяет сообщение об избиении участников мирной акции "За чистый Киев" активистами "Евромайдана" в центре столицы. В милицию уже поступило 13 официальных сообщений об избиении людей, сообщает МВД.
    Столкновение электрички с автобусом в Сумской области
    Кабмин: машинист протаранившей маршрутку электрички не виноват
    10:49 05.02.2014
    19ДТП с электричкой и автобусом в Сумской области
    Проверка показала, что машинист электрички, протаранившей маршрутку с людьми в Сумской области, ни в чем не виноват, сообщается на сайте Кабмина в среду.
    Ситуация в Киеве
    МВД проверяет видео, в котором фигурируют люди в форме милиции
    21:19 23.01.2014
    8
    В интернете появился ролик, на котором видно, что люди в милицейской форме заставляют фотографироваться с ними голого мужчину. Один из них бьет мужчину по голове.
    Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
    Прокуратура РФ проведет проверку на авиазаводе после крушения Ан-12
    09:12 27.12.2013
    1
    Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку на объектах Иркутского авиационного завода после крушения самолета Ан-12, при котором погибли девять человек.
    Здание Киевской городской государственной администрации
    МВД проверяет информацию о краже на складе в здании КГГА
    11:11 17.12.2013
    8
    Украинская милиция проверяет информацию о краже в помещении киевской городской администрации, здание которой с 1 декабря захвачено митингующими, сообщает МВД Украины во вторник.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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