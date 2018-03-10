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    Мир (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
    Еврокомиссия одобрила создание судоходного альянса Р3 - СМИ
    12:42 04.06.2014
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    Еврокомиссия одобрила создание судоходного альянса трех ведущих мировых компаний в сфере морских контейнерных перевозок P3 Alliance, сообщил The Wall Street Journal один из членов альянса, компания Maersk Line.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    Хроника событий: НОНА и ОБСЕ
    12:13 01.06.2014
    471Спецоперация на востоке Украины
    Антитеррористическая операция на Донбассе в выходные дни продолжается, тем временем, Генпрокуратура Украины завершила расследование массовых убийств на Майдане и взялась за коррупцию в армии.
    Велогонка Race Horizon Park 2014
    Велогонка Race Horizon Park 2014 
    14:43 30.05.2014
    135
    В Киеве 30 мая стартовала велогонка Race Horizon Park 2014, которая проходит в рамках программы празднования Дня Киева.
    Ангела Меркель
    Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира
    20:27 28.05.2014
    23
    Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, в список вошла также глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
    Фестиваль Дети за мир
    Фестиваль "Дети за мир" в Киеве 
    15:15 28.05.2014
    119
    Фестиваль "Дети за мир", посвященный Дню защиты детей, состоялся 28 мая в Киеве. Национальный праздник отмечается в Украине ежегодно 1 июня.
    Ситуация в Донецкой области
    Обзор мировых СМИ: Обед обедом, а война по распорядку
    15:04 28.05.2014
    131Спецоперация на востоке Украины
    Мировые СМИ продолжают следить за украинскими событиями. В центре внимания остаются прошедшие президентские выборы, события на Востоке, а также роль России в дестабилизации и возможной стабилизации ситуации в Украине.
    Ситуация в Украине
    Украина: война и слабые перспективы мира
    10:46 21.05.2014
    2752Спецоперация на востоке Украины
    Гражданская война в Украине идет с 2004 года. Просто вначале это была холодная гражданская война. Она велась в информационном пространстве. Она принимала форму "цветных" революций.
    Леонид Слуцкий выступает на заседании Госдумы РФ
    Госдума: принятый ВР меморандум о мире приведет к налаживанию диалога
    09:00 21.05.2014
    10Отношения Украины и России
    В Госдуме РФ приветствуют принятие Верховной Радой меморандума о мире и согласии; по мнению главы профильного комитета по делам СНГ Леонида Слуцкого, этот документ может привести к немедленному налаживанию межпарламентского диалога.
    Предупредительная забастовка против действий ополченцев в Донбассе
    "Предупредительная забастовка" против действий ополченцев в Донбассе 
    14:14 20.05.2014
    72Референдум на востоке Украины
    Инициированная Ринатом Ахметовым "предупредительная забастовка" против действий ополченцев на востоке Украины стартовала во вторник в полдень на Донбассе.
    Ринат Ахметов
    Хроника 19 мая: Ахметов - за мир, Украина - против коммунистов
    11:50 20.05.2014
    29Спецоперация на востоке Украины
    Понедельник стал знаковым днем в череде последних событий в Украине. Отношение к происходящему недвусмысленно высказал самый богатый человек страны. На Востоке, несмотря на боевые действия, хотят провести выборы, но сложности уже заметны.
    Ринат Ахметов
    Ахметов призвал рабочих выйти на забастовку в поддержку мира - СМИ
    06:22 20.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    Бизнесмен Ринат Ахметов, владелец компании System Capital Management, призвал своих рабочих на Донбассе выйти на предупредительную забастовку в поддержку мира, сообщает "Украинская правда".
    Ситуация в Донецкой области
    События 17-18 мая в Украине и мире
    12:33 18.05.2014
    154Спецоперация на востоке Украины
    Большинство событий субботы, 17 мая, традиционно для последнего времени произошло на востоке Украины, однако именно они являются ключевыми событиями дня, которые влияют и на всю остальную часть страны.
    Евро
    ЕБРР намерен инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро ежегодно
    14:26 15.05.2014
    10Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать в экономику Украины один миллиард евро ежегодно, заявил в четверг глава банка Сума Чакрабарти.
    Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
    Страны СНГ заинтересованы в мире и стабильности в Украине
    15:17 05.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Страны СНГ заинтересованы в наступлении мира и стабильности в Украине, сообщил в понедельник в Минске исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    Митрополит призывает духовенство помочь остановить кровопролитие
    11:01 05.05.2014
    16Столкновения в Одессе
    Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский) выступил с обращением к духовенству УПЦ МП с призывом приложить усилия, чтобы прекратить эскалацию конфликта в стране.
    Нефть
    Нефть продолжает дешеветь на росте запасов в США
    18:29 30.04.2014
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    Мировые цены на нефть в среду продолжают снижаться после публикации данных Минэнерго США, показавших рост оптовых запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
    Добыча нефти
    Нефть торгуется разнонаправленно на новостях о санкциях против РФ
    18:41 28.04.2014
    11Санкции в отношении России_2014
    Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне введения санкций США в отношении России и статданных по американскому рынку недвижимости, свидетельствуют данные торгов.
    Добыча нефти
    Мировые цены на нефть выросли на фоне ситуации вокруг Украины
    23:11 24.04.2014
    15
    Мировые цены на нефть в четверг выросли на фоне повышения напряженности вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.
    Нефть
    Цены на нефть снизились на фоне статистики США по запасам сырья
    00:00 24.04.2014
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    Мировые цены на нефть 23 апреля снизились после публикации министерством энергетики США статистики по запасам сырья на оптовых складах страны, продемонстрировавшей их увеличение до максимума с 1982 года, свидетельствуют данные торгов.
    Пенсионерка
    Православные верующие встречают Вербное воскресенье за неделю до Пасхи
    23:12 12.04.2014
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    Православные христиане встречают в воскресенье один из двенадцати главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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