Еврокомиссия одобрила создание судоходного альянса трех ведущих мировых компаний в сфере морских контейнерных перевозок P3 Alliance, сообщил The Wall Street Journal один из членов альянса, компания Maersk Line.
Мировые СМИ продолжают следить за украинскими событиями. В центре внимания остаются прошедшие президентские выборы, события на Востоке, а также роль России в дестабилизации и возможной стабилизации ситуации в Украине.
В Госдуме РФ приветствуют принятие Верховной Радой меморандума о мире и согласии; по мнению главы профильного комитета по делам СНГ Леонида Слуцкого, этот документ может привести к немедленному налаживанию межпарламентского диалога.
Понедельник стал знаковым днем в череде последних событий в Украине. Отношение к происходящему недвусмысленно высказал самый богатый человек страны. На Востоке, несмотря на боевые действия, хотят провести выборы, но сложности уже заметны.
Большинство событий субботы, 17 мая, традиционно для последнего времени произошло на востоке Украины, однако именно они являются ключевыми событиями дня, которые влияют и на всю остальную часть страны.
Страны СНГ заинтересованы в наступлении мира и стабильности в Украине, сообщил в понедельник в Минске исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский) выступил с обращением к духовенству УПЦ МП с призывом приложить усилия, чтобы прекратить эскалацию конфликта в стране.
Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне введения санкций США в отношении России и статданных по американскому рынку недвижимости, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть 23 апреля снизились после публикации министерством энергетики США статистики по запасам сырья на оптовых складах страны, продемонстрировавшей их увеличение до максимума с 1982 года, свидетельствуют данные торгов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.