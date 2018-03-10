Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте с "BBB+" до "A-" со стабильным прогнозом на будущее, сообщает минфин балтийской республики.
Американский журнал Time включил футболиста испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду и американскую теннисистку Серену Уильямс в список 100 самых влиятельных людей в мире, опубликованный на сайте издания.
РИА Новости в марте текущего года возглавило рейтинг цитируемости русскоязычных СМИ в социальных медиа, впервые составленный Аналитическим центром Brand Analytics, и явилось самым авторитетным источником информации для аудитории соцсетей.
Симферополь расценил понижение кредитного рейтинга Крыма агентством S&Р как проявление информационной войны, развернутой против Крыма, заявил министр по информации и массовым коммуникациям Республики Крым Дмитрий Полонский.
Приостановка ретрансляции российских телеканалов в Украине стала самым заметным событием в российской медиаотрасли в марте, свидетельствуют данные исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".