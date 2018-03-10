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    Рейтинги (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Здание Сейма в Риге
    Standard&Poor's повысило рейтинг Латвии до "A-"
    12:22 30.05.2014
    2
    Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте с "BBB+" до "A-" со стабильным прогнозом на будущее, сообщает минфин балтийской республики.
    Ангела Меркель
    Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира
    20:27 28.05.2014
    23
    Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, в список вошла также глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
    Сергей Аксенов
    Аксенов возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Крыма
    10:09 26.05.2014
    20Присоединение Крыма к РФ
    Врио главы Крыма Сергей Аксенов возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Крыма, сообщил РИА Новости президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Рейтинг правительства Японии упал ниже 55% - CМИ
    15:13 18.05.2014
    19
    Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал ниже 55% по итогам опроса, проведенного информационным агентством Киодо.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду
    Роналду заработал за 2013 год $73 млн, возглавив список Forbes
    00:07 08.05.2014
    21
    Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes, форвард заработал за 2013 год 73 миллиона долларов.
    Слева японский теннисист Кей Нисикори.
    Теннисист Нисикори стал 12-м в рейтинге ATP после победы в Испании
    09:58 28.04.2014
    21
    Японский теннисист Кэй Нисикори занял 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после того, как выиграл турнир в Барселоне.
    Российский флаг
    Агентство S&P понизило рейтинг России
    09:59 25.04.2014
    4
    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до "BBB-" с "BBB", прогноз по рейтингу негативный.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду
    Роналду и Серена Уильямс попали в список самых влиятельных людей мира
    09:50 25.04.2014
    19
    Американский журнал Time включил футболиста испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду и американскую теннисистку Серену Уильямс в список 100 самых влиятельных людей в мире, опубликованный на сайте издания.
    Петр Порошенко
    Социологи не исключают победы Порошенко в первом туре выборов
    13:49 23.04.2014
    11Предвыборная гонка в Украине
    Народный депутат, известный предприниматель Петр Порошенко продолжает лидировать в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, за месяц его рейтинг возрос на 8%.
    Автозаправочная станция
    Эксперты: цены на бензин в Украине в первом квартале выросли на 31%
    11:12 23.04.2014
    17Экономика Украины
    Цены на бензин в Украине в первом квартале продемонстрировали самый значительный рост среди 33 стран Европы, увеличившись на 31,4%.
    РИА Новости - пресс-центр
    РИА Новости признано самым часто упоминаемым СМИ в соцмедиа в марте
    17:42 21.04.2014
    28
    РИА Новости в марте текущего года возглавило рейтинг цитируемости русскоязычных СМИ в социальных медиа, впервые составленный Аналитическим центром Brand Analytics, и явилось самым авторитетным источником информации для аудитории соцсетей.
    Мария Шарапова
    Мария Шарапова опустилась на девятое место в теннисном рейтинге WTA
    08:38 14.04.2014
    15
    Россиянка Мария Шарапова переместилась с восьмой на девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
    Оружие
    Военные расходы сокращаются на Западе, увеличиваются на Востоке
    07:48 14.04.2014
    6
    Мировые военные расходы в целом сократились в 2013 году на 1,9% по сравнению с 2012 годом, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ.
    Ришар Гаске.
    Французский теннисист Гаске вошел в топ-10 рейтинга АТР
    10:31 07.04.2014
    4
    Француз Ришар Гаске поднялся на десятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого вышла в понедельник.
    Спортсменка Мария Шарапова
    Мария Шарапова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA
    09:31 07.04.2014
    3
    Россиянка Мария Шарапова переместилась на восьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины до Caa3 с Caa2
    10:04 05.04.2014
    13Экономика Украины
    Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу понизило рейтинг гособлигаций Украины на одну ступень - до Caa3 с Caa2.
    Ситуация в Крыму. Судак
    В Симферополе сочли понижение рейтинга Крыма информационной войной
    08:42 02.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Симферополь расценил понижение кредитного рейтинга Крыма агентством S&Р как проявление информационной войны, развернутой против Крыма, заявил министр по информации и массовым коммуникациям Республики Крым Дмитрий Полонский.
    Бахчисарай. Крым
    S&P понизило рейтинг Крыма до дефолтного уровня "D"
    19:23 01.04.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Крыма до дефолтного уровня "D" с "CCC" и отозвало рейтинги по просьбе самой республики.
    Испанец Давид Феррер
    Испанский теннисист Давид Феррер потерял две позиции в рейтинге АТР
    09:09 31.03.2014
    6
    Испанский теннисист Давид Феррер опустился с четвертого места на шестое в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
    Трансляция пресс-конференции Владимира Путина
    Отключение каналов РФ в Украине стало главным медиасобытием марта
    15:07 28.03.2014
    2Отношения Украины и России
    Приостановка ретрансляции российских телеканалов в Украине стала самым заметным событием в российской медиаотрасли в марте, свидетельствуют данные исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия".
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