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По сообщению пресс-службы ведомства, по сравнению с началом года остаток средств на едином казначейском счету вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 381 миллион гривен или 34,3 миллиона долларов (на 11%).