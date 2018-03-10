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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Газовая компрессорная станция
    Украина в апреле нарастила импорт газа на 77% для закачки в хранилища
    19:44 07.05.2014
    22
    Объем поставок газа в Украину в апреле 2014 года вырос на 77%, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза".
    Три человека стали жертвами взрыва в Китае, почти 80 ранены - СМИ
    20:45 30.04.2014
    9
    По меньшей мере три человека погибли и 79 получили ранения в результате взрыва на железнодорожной станции в китайском городе Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района.
    Теракт
    Число погибших при взрыве на митинге в Ираке возросло до 28 человек
    20:41 25.04.2014
    7
    Число погибших в результате взрыва на организованном шиитами предвыборном митинге в Багдаде возросло до 28 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД страны.
    Эмблема Госказначейства Украины
    Казначейство Украины заявляет о росте средств на едином счету
    17:32 02.04.2014
    42Экономика Украины
    По сообщению пресс-службы ведомства, по сравнению с началом года остаток средств на едином казначейском счету вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 381 миллион гривен или 34,3 миллиона долларов (на 11%).
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch прогнозирует рост мирового ВВП на 2,9% в 2014 и на 3,2% в 2015
    18:26 13.03.2014
    12
    Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения темпов роста мировой экономики до 2,9% в текущем году и 3,2% в 2015 году с 2,4% по итогам прошлого года.
    Алексей Миллер
    Акции "Газпрома" выросли на данных об отмене льгот на газ Киеву
    13:02 04.03.2014
    12
    Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост после сообщения главы компании Алексей Миллера о том, что "Газпром" будет добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинских контрагентов и с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Логотип Google
    Google вышел на второе место среди самых дорогих компаний мира
    09:35 11.02.2014
    23
    На завершившейся торговой сессии активы Google сместили со второго места нефтяную компанию ExxonMobil. По итогам торгов на биржах США в понедельник рыночная капитализация Google достигла отметки в 394 миллиарда долларов.
    Николай Азаров
    Азаров: промышленность растет в рамках восстановления кооперации с РФ
    14:17 21.01.2014
    8
    ромышленные предприятия Украины увеличивают объемы производства после декабрьских договоренностей президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина, заявил премьер-министр Николай Азаров.
    Полиция во время протестов в Каире
    СМИ: число жертв столкновений в Египте возросло до 17
    13:57 04.01.2014
    3
    Не менее 17 человек стали жертвами продолжающихся в Египте столкновений между сторонниками и противниками отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси и полицией.
    Люди
    Генетики уточнили скорость роста числа людей за последние 3-4 тыс лет
    09:26 31.12.2013
    17
    Темп роста числа людей на планете последние 3-4 тысячи лет составляет 3,4% на поколение, благодаря чему количество людей за этот период увеличилось более чем в 100 раз.
    Николай Азаров
    Азаров: экономика имеет хороший потенциал роста после соглашений с РФ
    18:40 27.12.2013
    17
    Экономика Украины имеет хороший потенциал для роста после замедления в последние годы, прежде всего из-за снижения цены на газ и кредита, предоставленного Россией, написал на своей страничке в Facebook Николай Азаров.
    Владимир Путин и Виктор Янукович
    Путин: РФ и Украина должны вернуть рост двустороннего товарооборота
    13:48 17.12.2013
    44Встреча Януковича и Путина в Москве
    "К сожалению, за два последних года мы наблюдаем снижение товарооборота", - сказал Путин, отметив, что в этом году товарооборот снизился на 14,5%.
    Обрушение крыши торгового центра в Риге
    Число погибших при обрушении ТЦ в Риге возросло до 52
    12:31 23.11.2013
    2
    Пострадали 40 человек, 29 человек находятся в больнице - многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.
    Обрушение крыши торгового центра в Риге
    Число погибших при обрушении супермаркета в Риге достигло 47 человек
    17:58 22.11.2013
    12
    Крыша торгового центра Maxima в одном из спальных микрорайонов латвийской столицы обрушилась вечером в четверг. Ранее была информация о 45 погибших.
    Обрушение ТЦ в Риге
    Число жертв обрушения универсама в Риге выросло до 4 человек
    22:12 21.11.2013
    5
    Пострадал также один ребенок, который доставлен в Детскую клиническую больницу. Как сообщили медики, он получил травму головы средней тяжести, его состояние стабильно.
    Вид города Нячанг во Вьетнаме
    СМИ: число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 40 человек
    09:57 19.11.2013
    27
    Жертвами наводнения, вызванного проливными дождями в центральных районах Вьетнама, стали не менее 41 человека, еще 74 пострадали. Ранее сообщалось о 28 погибших.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Число жертв супертайфуна на Филиппинах вплотную приблизилось к 4 тыс
    10:19 18.11.2013
    6
    Число жертв супертайфуна "Йоланда" на Филиппинах к утру понедельника возросло до 3 тысяч 976 человек, пропали без вести почти 1,6 тысячи, говорится в последней сводке национального Совета по управлению в ЧС.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Жертвами тайфуна на Филиппинах стали свыше 3,5 тысячи человек
    11:31 16.11.2013
    16
    Число жертв супертайфуна "Йоланда" на Филиппинах возросло, по уточненным официальным данным властей страны, до 3 тысяч 633 человек, пропали без вести почти 1,2 тысячи.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович: украинский АПК находится на подъеме
    15:32 15.11.2013
    9
    Выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства, президент отметил, что отечественный агропром становится инвестиционно-привлекательным сектором экономики.
    Больница
    СМИ: число пострадавших при аварии поезда в Индии возросло до 50
    08:49 15.11.2013
    8
    Семь вагонов экспресса, следовавшего из Нью-Дели в Эрнакулам (материковая часть города Кочин), сошли с рельсов в пятницу утром в штате Махараштра.
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