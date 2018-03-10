По сообщению пресс-службы ведомства, по сравнению с началом года остаток средств на едином казначейском счету вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 381 миллион гривен или 34,3 миллиона долларов (на 11%).
Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост после сообщения главы компании Алексей Миллера о том, что "Газпром" будет добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинских контрагентов и с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
На завершившейся торговой сессии активы Google сместили со второго места нефтяную компанию ExxonMobil. По итогам торгов на биржах США в понедельник рыночная капитализация Google достигла отметки в 394 миллиарда долларов.
Экономика Украины имеет хороший потенциал для роста после замедления в последние годы, прежде всего из-за снижения цены на газ и кредита, предоставленного Россией, написал на своей страничке в Facebook Николай Азаров.
Число жертв супертайфуна "Йоланда" на Филиппинах к утру понедельника возросло до 3 тысяч 976 человек, пропали без вести почти 1,6 тысячи, говорится в последней сводке национального Совета по управлению в ЧС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.