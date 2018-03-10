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    Столицы (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Гражданка Молдавии пыталась продать в Москве трех девушек в "рабство"
    10:41 29.05.2014
    32
    Московские полицейские задержали гражданку Молдавии, которая пыталась продать трех девушек в сексуальное рабство, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах столицы.
    Лаборатория
    Ученого задержали за продажу взрывчатки в Москве - источник
    10:03 29.05.2014
    24
    Сотрудник одного из химических научных институтов задержан за продажу взрывчатки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
    В Москве открыта общественная приемная для пострадавших в Украине
    11:26 27.05.2014
    66Отношения Украины и России
    Ассоциация неправительственных организаций по международной судебной защите прав жителей Украины, пострадавших от карательных действий киевских властей, "Право против фашизма" открыла общественную приемную в Москве.
    Самолет с освобожденными журналистами LifeNews прибыл в Грозный
    Журналисты LifeNews вернулись в Москву и прибыли в редакцию телеканала
    10:25 25.05.2014
    26Задержание журналистов LifeNews в Украине
    Журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко, задержанные силовиками в Украине и освобожденные в ночь на воскресенье, прилетели в Москву и прибыли в редакцию телеканала, где проведут пресс-конференцию.
    Актер Николай Пастухов
    Российский актер Николай Пастухов скончался на 92-м году жизни
    17:40 24.05.2014
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    Народный артист РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Николай Пастухов ушел из жизни на 92 году жизни, сообщается на сайте театра в субботу.
    Боевики
    Боевики осуществили нападение на парламент в столице Сомали
    12:30 24.05.2014
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    Группа боевиков в субботу совершила нападение на парламент в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
    Сотрудники полиции в московском метрополитене, архивное фото
    Зоны досмотра создадут на всех станциях метро в Москве до конца года
    10:20 21.05.2014
    24
    Досмотровые зоны создадут на всех станциях московского метро до конца года, сообщил в среду глава столичной подземки Иван Беседин на совещании по безопасности в метро.
    Скончался поэт, автор песни "Трава у дома" Анатолий Поперечный
    16:36 18.05.2014
    7
    Скончался поэт-песенник, автор песни "Трава у дома" и многих других хитов Анатолий Поперечный, сообщил РИА Новости директор солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова Вячеслав Карев.
    Скульптура Рабочий и колхозница у хода на ВДНХ
    ВВЦ в Москве переименовали в ВДНХ
    16:39 15.05.2014
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    Власти Москвы вернули одному из крупнейших выставочных центров в мире - Всероссийскому выставочному центру его историческое название - ВДНХ, говорится в сообщении ОАО "ГАО ВВЦ".
    Французская киноактриса Фанни Ардан
    Фанни Ардан призналась в любви к Тарковскому и российским кладбищам
    16:57 13.05.2014
    25
    Французская актриса Фанни Ардан, известная по фильмам "Соседка", "8 женщин" и многим другим, приехала в Москву, чтобы представить свою картину "Навязчивые ритмы" и спектакль "Корабль "Ночь".
    Французская киноактриса Фанни Ардан
    Фанни Ардан представит в Москве "Навязчивые ритмы" и "Корабль "Ночь"
    09:32 13.05.2014
    9
    Актриса Фанни Ардан представит в Москве на этой неделе свой фильм "Навязчивые ритмы" и моноспектакль "Корабль "Ночь", сообщили РИА Новости организаторы мероприятий.
    Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в фильме Летят журавли
    Специальные кинопоказы для ветеранов пройдут в МИА "Россия сегодня"
    23:56 23.04.2014
    16
    Показы фильмов "Летят журавли", "Иваново детство" и других, организованные для ветеранов ВОВ, начнутся в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках акции "Георгиевская ленточка" в четверг.
    Молоточек судьи
    Суд Москвы рассматрит дело 4 обвиняемых в беспорядках на Болотной
    07:07 14.04.2014
    8
    Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приступит к слушаниям по делу в отношении еще четырех обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Багрова.
    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и сотрудник Беркута в Крыму
    Более 30 сотрудников "Беркута" хотят служить в московском ОМОНе
    12:03 11.04.2014
    54
    Более 30 сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" хотят служить в московском ОМОНе, сообщил заместитель командира батальона по службе столичного ОМОНа Алексей Цветков.
    Дирижер Юрий Башмет
    Башмет привезет в Москву "человека с золотой флейтой" Гэлвея
    14:52 10.04.2014
    18
    В Москве пройдет Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета, в котором примут участие "человек с золотой флейтой" британец сэр Джеймс Гэлвей и другие.
    Ситуация в Ливии
    Христиане-жители столицы ЦАР покидают дома, опасаясь нападений
    14:23 01.04.2014
    3
    Сотни жителей христианских кварталов столицы Центральноафриканской республики - города Банги, покидают свои дома, опасаясь новых нападений со стороны экстремистов, передают во вторник французские СМИ.
    Художественный руководитель и вице-президент премии Ника Юлий Гусман
    Лауреатов кинематографической премии "Ника" назовут в Москве
    08:54 01.04.2014
    10
    Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в театре "Московская оперетта" во вторник, специальными призами наградят актера Владимира Зельдина и сериал "Оттепель" Валерия Тодоровского.
    ВДНХ, Скульптура Рабочий и колхозница
    ВВЦ в Москве снова станет ВДНХ
    12:43 26.03.2014
    14
    Власти Москвы планируют вернуть парку ВВЦ его историческое название - ВДНХ, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
    Древнеримский театр Колизей
    Град размером с горошину выпал в столице Италии
    19:07 24.03.2014
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    Выпадение осадков в виде необычайно крупных градин наблюдалось в понедельник в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
    Мэр Москвы Сергей Собянин
    Собянин: Москва поможет Севастополю модернизировать здравоохранение
    12:11 19.03.2014
    10Референдум в Крыму
    Москва в рамках нового соглашения о сотрудничестве поможет Севастополю модернизировать здравоохранение города, заявил в среду во время подписания документа мэр столицы Сергей Собянин.
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