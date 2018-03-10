Ассоциация неправительственных организаций по международной судебной защите прав жителей Украины, пострадавших от карательных действий киевских властей, "Право против фашизма" открыла общественную приемную в Москве.
Журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко, задержанные силовиками в Украине и освобожденные в ночь на воскресенье, прилетели в Москву и прибыли в редакцию телеканала, где проведут пресс-конференцию.
Показы фильмов "Летят журавли", "Иваново детство" и других, организованные для ветеранов ВОВ, начнутся в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках акции "Георгиевская ленточка" в четверг.
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приступит к слушаниям по делу в отношении еще четырех обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Багрова.
Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в театре "Московская оперетта" во вторник, специальными призами наградят актера Владимира Зельдина и сериал "Оттепель" Валерия Тодоровского.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".