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Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приступит к слушаниям по делу в отношении еще четырех обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Багрова.