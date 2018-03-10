Белгородский областной суд в пятницу приговорил Сергея Помазуна, ранее признанного виновным в убийстве шести человек, к пожизненному лишению свободы. Прокуратура потребовала для Помазуна пожизненного заключения.
Защита "белгородского стрелка" просит суд при вынесении наказания по делу Сергея Помазуна учесть имеющееся у него его психическое расстройство, сообщил в понедельник на заседании адвокат Виктор Еремеев.
Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в центре Белгорода в апреле в понедельник в ходе прений сторон попросил областной суд не лишать его свободы пожизненно, а приговорить к 25 годам колонии.
Свидетели по делу о бойне в Белгороде рассказывают, что Помазун, обвиняемый в расстреле людей, за день до трагедии скандалил в торговом центе рядом с местом расстрела и предупреждал, что будет "всех убивать".
Приставы организовали проверку в отношении Сергея Помазуна, обвиняемого в расстреле людей в Белгороде в апреле этого года, против него могут завести еще одно уголовное дело за оскорбления и угрозы в адрес судьи.
Прокуратура передала в суд дело о расстреле людей в Белгороде, обвиняемым по которому проходит Сергей Помазун. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о расстреле людей в Белгороде.
"Помазун направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит определить его состояние на момент совершения преступления. Она будет проводиться амбулаторно, без помещения в стационар", - сообщила представитель СУСК.
Место проведения экспертизы собеседница агентства не сообщила, уточнив, что экспертиза будет амбулаторной, то есть Помазуна не поместят в стационар. "Это требование законодательства", - пояснила Козырева.
"В ходе судебного заседания вину в предъявленном обвинении Помазун не признал. С ходатайством следственных органов об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он выразил свое несогласие", - говорится в сообщении.
Полиция не подтверждает информацию, что "белгородский стрелок" за день до бойни грубо нарушил правила дорожного движения и сумел уйти от ГАИ, заявил представитель УМВД по Белгородской области Евгений Камалов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".