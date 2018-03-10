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    Сергей Помазун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" этапирован из СИЗО для отбывания наказания
    14:13 28.01.2014
    36
    Сергей Помазун, приговоренный к пожизненному заключению за расстрел шести человек в центре Белгорода, этапирован в колонию для отбывания наказании.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Суд приговорил "белгородского стрелка" к пожизненному сроку
    10:05 23.08.2013
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    Белгородский областной суд в пятницу приговорил Сергея Помазуна, ранее признанного виновным в убийстве шести человек, к пожизненному лишению свободы. Прокуратура потребовала для Помазуна пожизненного заключения.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    Защита настаивает на психическом заболевании Помазуна
    11:56 12.08.2013
    16
    Защита "белгородского стрелка" просит суд при вынесении наказания по делу Сергея Помазуна учесть имеющееся у него его психическое расстройство, сообщил в понедельник на заседании адвокат Виктор Еремеев.
    Суд арестовал белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" попросил осудить его на 25 лет
    11:30 12.08.2013
    16
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в центре Белгорода в апреле в понедельник в ходе прений сторон попросил областной суд не лишать его свободы пожизненно, а приговорить к 25 годам колонии.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Прокуратура РФ требует пожизненного заключения для Помазуна
    11:04 12.08.2013
    16
    Гособвинение требует пожизненного лишения свободы для Сергея Помазуна, расстрелявшего шестерых человек в Белгороде. Об этом прокурор Дмитрий Лазарев сообщил в понедельник в областном суде.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" собирался пешком уйти в тайгу после бойни
    14:27 01.08.2013
    21
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле людей в Белгороде, рассказал о спланированном убийстве и планах укрыться от следствия в тайге после преступления экспертам-психологам.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" рассчитывает, что ему дадут 25 лет заключения
    15:27 26.07.2013
    15
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в Белгороде, уверен, что ему дадут не более 25 лет. Суд по делу о бойне начался в понедельник в Белгородском областном суде.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Свидетели: "белгородский стрелок" предупреждал, что будет убивать
    12:21 24.07.2013
    25
    Свидетели по делу о бойне в Белгороде рассказывают, что Помазун, обвиняемый в расстреле людей, за день до трагедии скандалил в торговом центе рядом с местом расстрела и предупреждал, что будет "всех убивать".
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Еще одно уголовное дело могут завести на "белгородского стрелка"
    10:18 24.07.2013
    16
    Приставы организовали проверку в отношении Сергея Помазуна, обвиняемого в расстреле людей в Белгороде в апреле этого года, против него могут завести еще одно уголовное дело за оскорбления и угрозы в адрес судьи.
    Суд арестовал белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" за угрозы судье удален из зала суда
    10:36 23.07.2013
    95
    На время допроса несовершеннолетней свидетельницы суд попросил удалить подсудимого из зала, в ответ он начал кричать, нецензурно выражаться и угрожать судье расправой.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    Дело "белгородского стрелка" передано в суд
    09:47 26.06.2013
    16
    Прокуратура передала в суд дело о расстреле людей в Белгороде, обвиняемым по которому проходит Сергей Помазун. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о расстреле людей в Белгороде.
    Сергей Помазун
    "Белгородский стрелок" отправлен на психиатрическую экспертизу
    16:25 01.05.2013
    7Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    "Помазун направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит определить его состояние на момент совершения преступления. Она будет проводиться амбулаторно, без помещения в стационар", - сообщила представитель СУСК.
    При задержании подозреваемого в убийстве ранен полицейский
    Врачи выписали полицейского, раненного при задержании Помазуна
    14:16 30.04.2013
    11Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Майор полиции Юрий Седых, получивший четыре ножевых ранения при задержании "белгородского стрелка", был выписан во вторник из областной больницы.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    "Белгородского стрелка" проверят на вменяемость амбулаторно
    10:33 30.04.2013
    6Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Место проведения экспертизы собеседница агентства не сообщила, уточнив, что экспертиза будет амбулаторной, то есть Помазуна не поместят в стационар. "Это требование законодательства", - пояснила Козырева.
    Сергей Помазун
    "Белгородскому стрелку" предъявлено новое обвинение
    21:08 26.04.2013
    19Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Следствие предъявило новое обвинение Сергею Помазуну, обвиняемому в расстреле шести человек в центре Белгорода, теперь он обвиняется и в посягательстве на жизнь полицейского.
    Суд арестовал белгородского стрелка Помазуна
    Раскрыты все детали бойни в Белгороде, неясны только мотивы
    19:43 25.04.2013
    19Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    В целом в местах лишения свободы "белгородский стрелок" провел около 7 лет. Освободился он 20 декабря 2012 года.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    Помазун специализировался на угонах машин в 2008 году
    15:44 25.04.2013
    150Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Сергей Помазун, обвиняемый в массовом убийстве людей в Белгороде, первый срок получил в 21 год, а специализировался он на угонах машин.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    "Белгородский стрелок" отказался признать себя виновным
    20:42 24.04.2013
    8Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    "В ходе судебного заседания вину в предъявленном обвинении Помазун не признал. С ходатайством следственных органов об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он выразил свое несогласие", - говорится в сообщении.
    Суд арестовал белгородского стрелка Помазуна
    Суд арестовал "белгородского стрелка"
    20:29 24.04.2013
    7Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Свердловский районный суд Белгорода в среду удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на один месяц и 29 дней Сергея Помазуна.
    Операция по розыску подозреваемого в стрельбе в Белгороде
    УМВД отвергло слухи, что накануне бойни Помазун скрылся от ГАИ
    17:10 24.04.2013
    3Поиски убийцы шести человек в российском Белгороде
    Полиция не подтверждает информацию, что "белгородский стрелок" за день до бойни грубо нарушил правила дорожного движения и сумел уйти от ГАИ, заявил представитель УМВД по Белгородской области Евгений Камалов.
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