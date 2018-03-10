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    Михаил Шеремет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Газовое хранилище
    В Крыму ограничили подачу газа для предприятий
    18:10 16.12.2016
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    Правительство Крыма разработало графики перевода на резервные виды топлива и ограничения подачи газа на предприятия в случае аномальных холодов и аварийных ситуаций на газотранспортной системе.
    Флаг США
    Восемь министров Крыма внесены в список санкций США
    19:18 01.09.2016
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    В санкционный список попали заместитель председателя российского совета министров Крыма, министр имущественных и земельных отношений, министр топлива и ряд других чиновников РФ.
    Как Крым переживает энергоблокаду
    Да будет свет! Крым получил электроэнергию по энергомосту
    12:38 03.12.2015
    5252Энергоблокада: Крым без электричества
    Крым вечером в среду начал получать электроэнергию по энергомосту с материковой части России, старт поставкам электроэнергии дал специально приехавший на полуостров президент РФ Владимир Путин.
    Патрульный катер пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
    Морблокада Крыма закончится с первой встречей с погранкораблями РФ - Бальбек
    11:47 02.12.2015
    3006Энергоблокада: Крым без электричества
    Как заявил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек, российские пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.
    Блэкаут в Крыму
    Первая нитка энергомоста в Крым будет запущена в начале декабря - Шеремет
    20:49 27.11.2015
    2609Энергоблокада: Крым без электричества
    Вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет отметил, что строительство моста идет форсирующими темпами, поэтому в первых числа декабря энергомост будет запущен.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Запасы топлива на крымских АЗС будут перераспределять ночью
    04:11 26.11.2015
    428Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно поручению, на АЗС должно находиться достаточное количество топлива, чтобы удовлетворить все потребности жителей. В противном случае, к нарушившим соглашение "будут применяться жёсткие меры наказания".
    Очередь на заправку в Симферополе после прекращения энергоснабжения
    Нефтетрейдеров в Крыму обязали заморозить цены на топливо
    03:38 26.11.2015
    210Энергоблокада: Крым без электричества
    Как доложил первый зампредседателя правительства Крыма Михаил Шеремет, всеми ключевыми нефтетрейдерами, работающими на полуострове, заключено специальное соглашение, согласно которому они должны поддерживать двадцатидневный запас топлива.
    Симферополь в темноте
    Всплеска преступности в Крыму после отключения света не произошло - власти
    00:34 24.11.2015
    192Энергоблокада: Крым без электричества
    Как рассказал первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, "правоохранители и народное ополчение сегодня находятся в повышенной боевой готовности, организовывают дежурство, усиливают охрану источников энергопитания".
    Украинский военный. Архивное фото
    Власти Крыма назвали активизацию ВСУ у границ полуострова провокацией
    23:01 24.04.2015
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    Командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Галкин ранее высказал обеспокоенность активностью США и ряда европейских стран вдоль границ округа, в частности, рядом с Крымом.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Электроснабжение Крыма восстановлено
    12:35 24.12.2014
    183Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как сообщил РИА Новости Михаил Шеремет, первые 650 мегаватт пошли на полуостров, к вечеру ситуация с энергоснабжением в Крыму полностью нормализуется.
    Лампы
    Энергоснабжение Крыма планируется восстановить в течение часа
    12:04 24.12.2014
    124Веерные отключения электричества в Украине.
    В столице Крыма, а также в других городах полуострова практически полностью обесточены жилые и административные здания.
    Беженцы из юго-востока Украины
    В Крыму созданы почти 40 пунктов временного размещения беженцев - Шеремет
    14:27 20.06.2014
    251Спецоперация на востоке Украины
    Украинских беженцев в Крыму готовы принять 39 пунктов временного размещения, сообщил на правительственной комиссии в МЧС РФ вице-премьер Республики Крым Михаил Шеремет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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