Согласно поручению, на АЗС должно находиться достаточное количество топлива, чтобы удовлетворить все потребности жителей. В противном случае, к нарушившим соглашение "будут применяться жёсткие меры наказания".
Как доложил первый зампредседателя правительства Крыма Михаил Шеремет, всеми ключевыми нефтетрейдерами, работающими на полуострове, заключено специальное соглашение, согласно которому они должны поддерживать двадцатидневный запас топлива.
Как рассказал первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, "правоохранители и народное ополчение сегодня находятся в повышенной боевой готовности, организовывают дежурство, усиливают охрану источников энергопитания".
Командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Галкин ранее высказал обеспокоенность активностью США и ряда европейских стран вдоль границ округа, в частности, рядом с Крымом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".