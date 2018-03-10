Недавно созданное предприятие "Севастопольгаз" будет обеспечивать Севастополь газом и заменит одноименное предприятие, контрольный пакет акций в котором принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Еще три вспомогательных судна переданы украинской стороне согласно договоренностям министров обороны РФ и Украины о передаче военного имущества Вооруженных Сил Украины, находящегося в Крыму, сообщил Сергей Меняйло.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".