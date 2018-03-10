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    Сергей Меняйло

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Михаил Зурабов
    На грани турбулентности. Крым и массовые кадровые перестановки в РФ
    14:22 29.07.2016
    802Украина и Россия. Минус Зурабов
    Крупнейшая за последние годы кадровая перестановка в России состоялась 28 июля, она затронула 14 человек из высшего руководства страны.
    Сергей Меняйло
    Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Севастополя Меняйло
    16:53 28.07.2016
    611Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщает пресс-служба Кремля, временно исполняющим обязанности губернатора города назначен Дмитрий Овсянников. Полномочия Меняйло были прекращены досрочно.
    Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь в окрестностях Инкермана.
    Севастополь снял режим ЧС, введенный из-за энергоблокады
    10:08 25.05.2016
    263Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Губернатор города Сергей Меняйло сообщил, что решим чрезвычайной ситуации отменен 25 мая. По его словам, в четверг будут рассмотрены итоги работы и принято официальное решение.
    ЛЭП. Архивное фото
    На большей части Крыма пропал свет, связь работает с перебоями
    13:46 20.05.2016
    1531Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщается, в коммерческих и административных учреждениях, а также в социальных объектах вводят в работу резервные дизельгенераторы. Мобильная связь работает с перебоями.
    Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь в окрестностях Инкермана.
    Губернатор: энергоблокада нанесла Севастополю ущерб в 4,5 млн долл
    15:23 15.01.2016
    84Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам Сергея Меняйло, пока действует режим ЧС, назвать окончательную сумму убытка для Севастополя от энергоблокады невозможно.
    Как Крым переживает энергоблокаду
    Да будет свет! Крым получил электроэнергию по энергомосту
    12:38 03.12.2015
    5252Энергоблокада: Крым без электричества
    Крым вечером в среду начал получать электроэнергию по энергомосту с материковой части России, старт поставкам электроэнергии дал специально приехавший на полуостров президент РФ Владимир Путин.
    Блэкаут в Крыму
    В Севастополе сохранится режим ЧС, несмотря на подачу электричества из РФ
    00:57 03.12.2015
    733Энергоблокада: Крым без электричества
    Губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил, что пока не будет торопиться отменять режим ЧС. В то же время вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет не исключичил отмену режима ЧС в Крыму.
    Сергей Меняйло. Архивное фото
    Черноморский флот РФ в Севастополе перевели на резервное энергоснабжение
    05:12 22.11.2015
    391Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщил губернатор города Сергей Меняйло, "части, корабли и объекты Черноморского флота в Севастополе переведены после обесточивания полуострова на резервные источники питания".
    Администрация Президента Украины
    Ряд крымских политиков попали под санкции Украины
    23:23 16.09.2015
    185Новые санкции в отношении России.
    В список, в частности, вошли председатель заксобрания Севастополя, исполняющий обязанности губернатора Алексей Чалый и экс-вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Митинг в Севастополе. Видео
    Митинг против власти в Севастополе 
    00:52 06.04.2015
    1721
    По словам организаторов, акция была согласована с севастопольским правительством, "однако, несмотря на законность проведения мероприятия, активистам пытались помешать".
    Митинг в Севастополе против губернатора
    Жители Севастополя вышли на митинг, требуя отставки губернатора
    04:57 09.03.2015
    5180Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам организаторов, на митинг собрались "представители разных политических убеждений", объединенных борьбой против "олигархов и коррупционеров всех мастей".
    Крым - Севастополь
    Судьба судоремонтного завода Порошенко в Крыму решится в конце марта
    10:00 24.12.2014
    948
    Президент Украины Петр Порошенко владеет в Севастополе морским заводом имени Орджоникидзе. По словам губернатора Севастополя Сергея Меняйло, инвентаризация завода завершится в конце марта.
    Газопровод. Архивное фото
    Российский "Севастопольгаз" заменит украинское предприятие в Севастополе - СМИ
    11:11 18.08.2014
    86Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Недавно созданное предприятие "Севастопольгаз" будет обеспечивать Севастополь газом и заменит одноименное предприятие, контрольный пакет акций в котором принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.
    Сергей Меняйло
    Крым остановил передачу Украине военной техники - Меняйло
    14:45 17.06.2014
    1695Присоединение Крыма к РФ
    Передача кораблей, самолетов и другого военного имущества Украины из Крыма приостановлена по инициативе Киева, сообщил РИА Новости во вторник и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло.
    ВМС Украины
    Россия передала Украине еще 3 военных судна, базировавшихся в Крыму
    11:58 03.06.2014
    127Присоединение Крыма к РФ
    Еще три вспомогательных судна переданы украинской стороне согласно договоренностям министров обороны РФ и Украины о передаче военного имущества Вооруженных Сил Украины, находящегося в Крыму, сообщил Сергей Меняйло.
    Сергей Меняйло
    Путин назначил экс-замглавы ЧФ Меняйло и.о. губернатора Севастополя
    09:35 15.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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