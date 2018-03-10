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    Светлана Бородулина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Закрытый магазин в Симферополе из-за отключения электричества
    Крымчан предупредили о перебоях с электричеством
    13:54 21.10.2016
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    С 22 октября по 2 ноября будут проводиться плановые профилактические работы на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в администрации Феодосии. В связи с этим возможны временные ограничения в подаче электроэнергии.
    Флаг США
    Восемь министров Крыма внесены в список санкций США
    19:18 01.09.2016
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    В санкционный список попали заместитель председателя российского совета министров Крыма, министр имущественных и земельных отношений, министр топлива и ряд других чиновников РФ.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    В Крыму объяснили, с чем связано ограничение электроснабжения полуострова
    20:25 28.02.2016
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    Как сообщается, работы по включению второй очереди энергомоста идут по графику: планируемое время окончания работ – апрель-май текущего года. С запуском третьей и четвертой нитей энергомоста Крым будет получать не менее 800 МВт мощности.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Крымчан из-за дефицита электричества призывают готовиться к Новому году днем
    10:34 31.12.2015
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    Министр топлива и энергетики Крыма заявила, что днем дополнительную мощность выдает солнечная и ветровая генерация, находящаяся на полуострове.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Крымским предприятиям предлагают работать ночью для экономии электричества
    02:17 17.12.2015
    254Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Власти полуострова обещают поддержку предприятиям, которые решат работать в ночное время, так как подобный режим может повлечь повышение себестоимости товаров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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