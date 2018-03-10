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    Дмитрий Гнап

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Николай Романчук
    Задержанный николаевский чиновник сбежал из больницы – журналист
    19:50 07.06.2016
    2913Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Медперсонал 3-й одесской городской больницы, куда первого вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука доставили с заседания суда, подтвердил исчезновение подозреваемого, сообщил журналист Дмитрий Гнап.
    Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
    Гнап: Порошенко связан с оффшором, который торговал с "Газпромом"
    06:18 10.05.2016
    8371"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По информации журналиста Дмитрия Гнапа, заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев является бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, которая покупала топливо у дочерней компании "Газпрома".
    Александр Грановский и Сергей Лысенко (слева направо)
    Скандал в БПП: нардеп Грановский встречался с одиозным прокурором Лысенко
    10:04 06.05.2016
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    В СМИ прокурора Днепровского района Киева Сергеем Лысенко связывают с криминальной группировкой "Лисі птахи". Грановского называют неофициальным куратором фракции БПП и юристом Администрации президента "по деликатным вопросам".
    Заседание комиссии по избранию кандидатов на пост директора Антикоррупционного бюро
    Первое заседание Антикоррупционного бюро: коррупция, бойся иностранца
    11:47 11.01.2015
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    Порошенко не может похвастаться успехами во внутренней политике, поэтому форсирует создание Антикоррупционного бюро, реальное значение и политический вес которого вызывают огромные сомнения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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