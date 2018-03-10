Медперсонал 3-й одесской городской больницы, куда первого вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука доставили с заседания суда, подтвердил исчезновение подозреваемого, сообщил журналист Дмитрий Гнап.
По информации журналиста Дмитрия Гнапа, заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев является бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, которая покупала топливо у дочерней компании "Газпрома".
В СМИ прокурора Днепровского района Киева Сергеем Лысенко связывают с криминальной группировкой "Лисі птахи". Грановского называют неофициальным куратором фракции БПП и юристом Администрации президента "по деликатным вопросам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.