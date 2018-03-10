У ворот СИЗО бывшего первого заместителя главы Николаевской ОГА Николая Романчука ожидали родные. От комментариев журналистам экс-чиновник отказался, вместе с семьей он уехал домой в Николаев, где и будет теперь ожидать суда.
Пообещав со сцены Майдана очиститься от коррупции, власть не особо-то спешит с удалением застаревших пятен. В политической среде с небывалой стабильностью возникают вещи, которым бы позавидовали даже представители ушедшей в небытие "злочинной влады".
"Это катастрофа" - так эмоционально отреагировал на решение суда о заключении его под стражу вице-губернатор Николаевской области Николай Романчук. По словам чиновника, денег на внесение залога 5 млн 512 тыс грн у него, ни у членов его семьи нет.
Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука, подозреваемого в коррупции, в виде двух месяцев ареста с правом внесения залога в сумме 5 миллионов 512 тысяч гривен.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил, почему стал возможен побег первого заместителя губернатора Николаевщины Николая Романчука, подозреваемого во взяточничестве.
В ответ адвокаты заявили, что обвинения прокуроров беспочвенны и не подкреплены документами. Адвокат Сергей Гребенюк отметил, что это дело станет неудачным примером того, как Украина направляется в Европу.
В Приморском районном суде Одессы в среду продолжается заседание по рассмотрению первому заму губернатора Николаевской области меры пресечения. Вместе с тем, прибыв в суд, чиновник заявил о плохом самочувствии.
Источник в Николаевской ОГА на правах анонимности сообщил, что скандальный первый заместитель губернатора области Николай Романчук вернулся в Николаев. В среду в Одессе суд рассмотрите ходатайство о применении к нему меры пресечения.
Медперсонал 3-й одесской городской больницы, куда первого вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука доставили с заседания суда, подтвердил исчезновение подозреваемого, сообщил журналист Дмитрий Гнап.
Украина продолжает бороться с коррупцией, а задержанные на взятках чиновники продолжают покидать суды в каретах "скорой помощи". Последний в этом списке – "туннельный" вице-губернатор Николаевской области. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".