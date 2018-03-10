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"Это катастрофа" - так эмоционально отреагировал на решение суда о заключении его под стражу вице-губернатор Николаевской области Николай Романчук. По словам чиновника, денег на внесение залога 5 млн 512 тыс грн у него, ни у членов его семьи нет.