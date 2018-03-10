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    Николай Романчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Николай Романчук на суде
    Дело Романчука: военная прокуратура завершила досудебное расследование
    08:22 02.08.2016
    436Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Согласно данным, Романчуку и его защитнику предоставлены материалы дела для ознакомления. После этого уголовное производство будет направлено в суд.
    Николай Романчук на суде
    "Золотой" замгубернатора Романчук вышел на свободу под 5,5 млн грн залога
    18:36 22.06.2016
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    У ворот СИЗО бывшего первого заместителя главы Николаевской ОГА Николая Романчука ожидали родные. От комментариев журналистам экс-чиновник отказался, вместе с семьей он уехал домой в Николаев, где и будет теперь ожидать суда.
    Анатолий Матиос
    Матиос сообщил, когда планирует завершить дело Романчука
    06:09 11.06.2016
    266Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам главного военного прокурора, если за скандального чиновника внесут залог в размере 5,5 млн грн, необходимо будет доказать законность происхождения этих средств.
    Николай Романчук на суде
    "Тоннельный" замгубернатора Романчук: золото, брильянты, антиквариат
    13:37 09.06.2016
    1141Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пообещав со сцены Майдана очиститься от коррупции, власть не особо-то спешит с удалением застаревших пятен. В политической среде с небывалой стабильностью возникают вещи, которым бы позавидовали даже представители ушедшей в небытие "злочинной влады".
    Арест Николая Романчука
    Рудяков: дело коррупционера Романчука спустят на тормозах
    00:39 09.06.2016
    308Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Приморский районный суд Одессы арестовал на два месяца первого заместителя главы Николаевской ОГА Николая Романчука с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч гривен.
    Николай Романчук на суде
    Фотоитоги 8 июня: арест Романчука, встреча Яроша и Савченко, Майдан без "Карателя" 
    18:49 08.06.2016
    1621Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Суд Одессы на два месяца арестовал подозреваемого в коррупции первого вице-губернатора Николаевской области Романчука, назначив ему залог в 220 тысяч долларов.
    Романчука вывели из зала суда в наручниках
    Романчука вывели из зала суда в наручниках 
    17:49 08.06.2016
    367Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    "Это катастрофа" - так эмоционально отреагировал на решение суда о заключении его под стражу вице-губернатор Николаевской области Николай Романчук. По словам чиновника, денег на внесение залога 5 млн 512 тыс грн у него, ни у членов его семьи нет.
    Арест Николая Романчука
    Суд над николаевским вице-губернатором Романчуком 
    17:15 08.06.2016
    2595Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Суд Одессы на два месяца арестовал подозреваемого в коррупции первого вице-губернатора Николаевской области Романчука, назначив ему залог в 220 тысяч долларов.
    Николай Романчук дал показания в одесском суде
    Арест Романчука: чиновник заявил, что был на грани инсульта 
    16:33 08.06.2016
    484Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука, подозреваемого в коррупции, в виде двух месяцев ареста с правом внесения залога в сумме 5 миллионов 512 тысяч гривен.
    Николай Романчук на суде
    Суд арестовал обладателя "золотых тоннелей" Романчука
    16:15 08.06.2016
    757Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры, а первый заместитель главы Николаевской областной государственной администрации эмоционально прокомментировал решение суда.
    Николай Романчук на суде
    Николаевского чиновника хотят исключить из БПП за коррупцию
    14:52 08.06.2016
    159Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Юрий Бирюков уточнил, что совет партии состоится уже в среду, а в партии не будут ждать решения суда, который может доказать вину чиновника. По мнению Бирюкова, Романчук себя скомпрометировал.
    Николай Романчук
    Вышел по болезни. Почему сбегают подозреваемые в громких делах
    14:07 08.06.2016
    607Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил, почему стал возможен побег первого заместителя губернатора Николаевщины Николая Романчука, подозреваемого во взяточничестве.
    Николай Романчук на суде
    Обвинение просит для обладателя "тоннелей" Романчука два месяца ареста
    13:05 08.06.2016
    419Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В ответ адвокаты заявили, что обвинения прокуроров беспочвенны и не подкреплены документами. Адвокат Сергей Гребенюк отметил, что это дело станет неудачным примером того, как Украина направляется в Европу.
    Николай Романчук на суде
    Обладатель "золотых тоннелей" Романчук прибыл в суд
    12:14 08.06.2016
    361Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Приморском районном суде Одессы в среду продолжается заседание по рассмотрению первому заму губернатора Николаевской области меры пресечения. Вместе с тем, прибыв в суд, чиновник заявил о плохом самочувствии.
    Николай Романчук
    Обладатель "золотых тоннелей" Романчук вернулся в Николаев - СМИ
    23:46 07.06.2016
    1080Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Источник в Николаевской ОГА на правах анонимности сообщил, что скандальный первый заместитель губернатора области Николай Романчук вернулся в Николаев. В среду в Одессе суд рассмотрите ходатайство о применении к нему меры пресечения.
    Николай Романчук
    Задержанный николаевский чиновник сбежал из больницы – журналист
    19:50 07.06.2016
    2913Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Медперсонал 3-й одесской городской больницы, куда первого вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука доставили с заседания суда, подтвердил исчезновение подозреваемого, сообщил журналист Дмитрий Гнап.
    Николай Романчук. Архивное фото
    Соцсети шумят из-за суда над "туннельным" вице-губернатором Николаевщины
    17:36 07.06.2016
    1413Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Украина продолжает бороться с коррупцией, а задержанные на взятках чиновники продолжают покидать суды в каретах "скорой помощи". Последний в этом списке – "туннельный" вице-губернатор Николаевской области. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Николай Романчук
    Николаевский чиновник сообщил о предназначении тоннелей под его домом
    15:26 07.06.2016
    986Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Отвечая на вопрос присутствующих на судебном заседании журналистов, что за тоннели были обнаружены под его домом, задержанный за взятку Николай Романчук сказал, что это "обычный тир".
    Избрание меры пресечения задержанному замглаве Николаевской ОГА, Видео
    Избрание меры пресечения задержанному замглаве Николаевской ОГА 
    00:06 07.06.2016
    208Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Первому заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Николаю Романчуку стало плохо во время судебного заседания по избранию меры пресечения.
    Заседание суда Приморского суда Одессы
    Задержанного замглавы Николаевской ОГА госпитализировали прямо из зала суда
    23:53 06.06.2016
    232Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам медиков, первый заместитель главы Николаевской ОГА Николай Романчук требует немедленной госпитализации и лечения в стационаре, так как у него очень высокое давление.
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