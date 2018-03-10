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    Народная милиция ЛНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    На месте подрыва авто в Луганске
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    В Луганске подорвали джип одного из высших командиров Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Подробности, которые сообщают официальные источники из ЛНР, вызывают много вопросов. Версий, кто организовал это убийство, несколько.
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    09:04 30.03.2015
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    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
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    15:23 27.02.2015
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    Отвод колонны тяжелой военной техники ополченцев из Донецка
    Отвод тяжелого вооружения в зоне АТО. Ситуация конца февраля
    19:05 25.02.2015
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    В соответствии с достигнутыми ранее в Минске договоренностями, Вооруженные Силы Украины и армия ДНР-ЛНР должны были отвести свои тяжелые вооружения.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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