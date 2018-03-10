наверх
10.03.201808:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Фукусима (префектура)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    АЭС Фукусима-1
    На реактор аварийной АЭС "Фукусима-1" запустили робота-рыбу
    08:27 19.07.2017
    124
    Напоминающий рыбу-луну робот должен будет в среду и пятницу провести исследования расплавившегося и скопившегося на дне защитной оболочки реактора ядерного топлива.
    Рабочие на АЭС в префектура Фукусима, Япония
    На ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима" потратят $190 млрд
    09:12 10.12.2016
    91
    Токио ожидает, что общая сумма расходов - в том числе компенсации, снятие станции с эксплуатации и дезактивация - достигнет 21,5 трлн иен (188 миллиардов долларов).
    АЭС Фукусима-1
    Уровень загрязненной воды на АЭС "Фукусима" поднялся до опасной отметки
    13:30 24.09.2016
    177
    Загрязненная вода в подземных помещениях со стороны внутреннего технического порта достигла такого уровня, что оператор станции опасается ее попадания в море.
    Зона отчуждения в префектуре Фукусима, Япония
    Города-призраки в Фукусиме: запрещенная съемка 
    22:31 13.07.2016
    649
    Фотограф незаконно проник в зону отчуждения Фукусимы. Люди оттуда уходили в спешке, бросив свои дома, машины, вещи. В магазинах до сих пор на полках лежат продукты, журналы, CD-диски, а в прачечных осталось недостиранное белье.
    АЭС Фукусима-1
    В Японии разрешили жить в деревне в зоне отселения у АЭС "Фукусима"
    07:12 12.06.2016
    73
    Власти закончили дезактивацию территории и подготовило возвращение муниципальных служб. В то же время, согласно проведенному опросу, лишь 48% из 1400 жителей сообщили, что готовы вернуться в деревню на постоянное проживание.
    Рабочие на АЭС в префектура Фукусима, Япония
    Завершен демонтаж защитного купола над АЭС "Фукусима-1" в Японии
    07:46 05.10.2015
    144
    Завершение демонтажа купола позволит теперь начать разбор завалов, образовавшихся внутри энергоблока. Как сообщалось ранее, в 2019 году ТЕРСО планирует приступить к извлечению 392 стержней с отработавшим ядерным топливом.
    Рабочие на АЭС в префектура Фукусима, Япония
    Власти Японии разрешили жить в городе Нараха рядом с АЭС "Фукусима-1"
    08:21 05.09.2015
    90
    Это первый случай за 4,5 года, когда стало разрешено проживание на всей территории населенного пункта, полностью эвакуированного после аварии на АЭС. По официальным данным администрации, население городка составляет 7368 человек, все они были эвакуированы.
    Рабочие на АЭС в префектура Фукусима, Япония
    В "чистых" районах возле АЭС "Фукусима" разрешат жить с весны 2017 г
    23:44 12.06.2015
    122
    Почти 55 тысяч человек смогут вернуться в свои дома, это около 70% от общего числа эвакуированных из отселенных районов. Сейчас загрязненные районы поделены на три зоны в зависимости от уровня радиоактивного облучения.
    Последствия взрывов в Одессе
    Фотоитоги 12 июня: последствия взрывов в Одессе и резни в Харькове 
    18:42 12.06.2015
    1167
    Ночью около 40 человек устроили кровавую резню в студгородке на улице Отакара Яроша в Харькове. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, которая находится возле студгородка.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у префектуры Фукусима
    07:18 15.05.2015
    181
    Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Эпицентр располагался в Тихом океане. Толчки ощутили жители 13 префектур, в том числе Токио.
    АЭС Фукусима
    МАГАТЭ распространило доклад о причинах аварии на "Фукусиме"
    23:13 14.05.2015
    230
    Основанный на информации и фактах из разных источников 240-страничный доклад оценивает причины и последствия инцидента. Его создание стало итогом более чем двухлетнего сотрудничества 180 экспертов из 42 стран и международных организаций.
    Реактор Фукусимы обследуют при помощи роботов
    Реактор "Фукусимы" обследуют роботы 
    12:08 17.04.2015
    204
    Специалисты продолжают обследование внутренней части одного из трех поврежденных реакторов японской АЭС "Фукусима-1". С помощью специального робота эксперты смогут сделать необходимые снимки, получить данные об уровне радиации и проверить общее состояние помещения.
    Фукусима
    Эксперты МАГАТЭ соберут информацию о загрязненной воде на "Фукусиме-1"
    08:32 13.04.2015
    46
    Проблема радиоактивной воды - одна из самых насущных для ликвидаторов аварии на АЭС "Фукусима-1". Это вода, которая постоянно скапливается в подземных помещениях станции.
    АЭС Фукусима-1
    Отгрузка радиоактивной земли во временные хранилища началась в Фукусиме
    06:39 13.03.2015
    111Авария на японской АЭС "Фукусима-1"
    Загрязненная почва, отгрузка которой началась в пятницу, будет храниться в пластиковых емкостях, укрытых со всех сторон герметичным покрытием, сверху они будут засыпаны песком и мешками с обычной землей.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Технических сбоев на АЭС после землетрясения в Японии не зафиксировано
    07:50 17.02.2015
    47
    Подземные толчки были зафиксированы к востоку от японской префектуры Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Угрозы цунами нет.
    АЭС Фукусима-1
    Группа экспертов МАГАТЭ начала новую проверку на АЭС Фукусима-1
    08:18 09.02.2015
    43
    Группа из 15 экспертов проверит меры, которые правительство Японии и токийская электроэнергетическая компания TEPCO принимают для утилизации радиоактивной воды.
    Фукусима
    МАГАТЭ проверит ход работ по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме"
    11:25 03.02.2015
    96
    Миссия предоставит консультации по безопасности и технологическим аспектам работы по выводу из эксплуатации, нейтрализации отходов, а также планированию и выполнению работ и подготовке к ним.
    АЭС Фукусима
    TEPCO возобновила аварийные работы на АЭС "Фукусима-1" в Японии
    07:47 03.02.2015
    66
    Ожидается, что общая площадь участка, где разместят около 30 миллионов тонн радиоактивной земли и мусора, составит около 16 квадратных километров.
    Генеральный директор МАГАТЭ Ю. Амано
    Авария на "Фукусиме" не привела к кризису атомной индустрии - МАГАТЭ
    16:36 26.01.2015
    77
    Исследования в области управляемого термоядерного синтеза Амано назвал "великой мечтой человечества".
    АЭС Фукусима-1
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у префектуры Фукусима в Японии
    04:43 20.11.2014
    175
    Толчки силой до 4 баллов ощущались в 17 префектурах, в том числе в префектурах Фукусима, Ивате, Мияги, Саитама, Тиба и столичном округе. Данные о пострадавших и возможных разрушениях при землетрясении пока не поступали. Информации о сбоях в работе АЭС "Фукусима-1" нет.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны