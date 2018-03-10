Фотограф незаконно проник в зону отчуждения Фукусимы. Люди оттуда уходили в спешке, бросив свои дома, машины, вещи. В магазинах до сих пор на полках лежат продукты, журналы, CD-диски, а в прачечных осталось недостиранное белье.
Власти закончили дезактивацию территории и подготовило возвращение муниципальных служб. В то же время, согласно проведенному опросу, лишь 48% из 1400 жителей сообщили, что готовы вернуться в деревню на постоянное проживание.
Завершение демонтажа купола позволит теперь начать разбор завалов, образовавшихся внутри энергоблока. Как сообщалось ранее, в 2019 году ТЕРСО планирует приступить к извлечению 392 стержней с отработавшим ядерным топливом.
Это первый случай за 4,5 года, когда стало разрешено проживание на всей территории населенного пункта, полностью эвакуированного после аварии на АЭС. По официальным данным администрации, население городка составляет 7368 человек, все они были эвакуированы.
Почти 55 тысяч человек смогут вернуться в свои дома, это около 70% от общего числа эвакуированных из отселенных районов. Сейчас загрязненные районы поделены на три зоны в зависимости от уровня радиоактивного облучения.
Основанный на информации и фактах из разных источников 240-страничный доклад оценивает причины и последствия инцидента. Его создание стало итогом более чем двухлетнего сотрудничества 180 экспертов из 42 стран и международных организаций.
Специалисты продолжают обследование внутренней части одного из трех поврежденных реакторов японской АЭС "Фукусима-1". С помощью специального робота эксперты смогут сделать необходимые снимки, получить данные об уровне радиации и проверить общее состояние помещения.
Загрязненная почва, отгрузка которой началась в пятницу, будет храниться в пластиковых емкостях, укрытых со всех сторон герметичным покрытием, сверху они будут засыпаны песком и мешками с обычной землей.
Толчки силой до 4 баллов ощущались в 17 префектурах, в том числе в префектурах Фукусима, Ивате, Мияги, Саитама, Тиба и столичном округе. Данные о пострадавших и возможных разрушениях при землетрясении пока не поступали. Информации о сбоях в работе АЭС "Фукусима-1" нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".