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    Кливленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    01:57 17.04.2017
    254
    Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".
    Дональд Трамп
    Кортеж Трампа попал в ДТП в Кливленде - СМИ
    00:54 19.07.2016
    128Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Как сообщается, политик в результате ДТП не пострадал. Съезд, на котором Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии, открылся в понедельник в Кливленде.
    Протестная акция Shut down Trump & RNC в Кливленде
    Массовый митинг противников Трампа в Кливленде 
    04:32 18.07.2016
    300Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Власти города, полиция и федеральные силовые ведомства готовились к проведению съезда на протяжении более чем двух лет. Но обстановка все равно очень нервная, в частности, из-за многочисленных противников Трампа.
    На месте стрельбы в Кливленде
    Мужчина погиб, ребенок ранен при стрельбе в американском штате Огайо
    05:20 20.09.2015
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    Как сообщают СМИ, неизвестный афроамериканец подошел к транспортному средству и открыл огонь по пассажирам. Подозреваемый скрылся с места преступления предположительно на автомобиле белого цвета.
    Полиция США
    Полиция США задержала 70 протестующих по делу об убийстве афроамериканцев
    17:08 24.05.2015
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    Протестующие собрались у здания суда во время оглашения приговора, после чего демонстранты разошлись по городу и перекрыли несколько улиц. Около 200 человек имитировали похоронную процессию и несли гроб в знак протеста против убийства безоружных.
    Баскетбол
    Баскетболисты "Детройта" обыграли "Кливленд" в матче чемпионата НБА
    02:32 29.12.2014
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    В следующем матче "Кливленд" в гостях встретится с "Атлантой", а "Детройт" также на выезде сыграет с "Орландо". Матчи пройдут 30 декабря.
    Протесты в Нью-Йорке (США)
    Семья застреленного 12-летнего мальчика подала иск в суд против полицейских
    00:57 06.12.2014
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    Иск направлен против двух сотрудников правоохранительных органов: 26-летнего Тимоти Леманна, застрелившего мальчика, а также 46-летнего Фрэнка Гамбэка, находившегося в тот момент за рулем полицейской машины.
    В Кливленде полиция убила подростка с игрушечным пистолетом в руках . Видео
    В Кливленде полиция убила подростка с игрушечным пистолетом в руках 
    10:04 27.11.2014
    414Беспорядки в Фергюсоне
    Видеозапись обнародовала полиция американского штата Огайо. На ней видно, как два офицера полиции города Кливленд стреляют в подростка, который ходил по городскому парку, целясь в прохожих из пистолета.
    Скриншот сайта cleveland.com/
    Хакеры атаковали сайт администрации Кливленда
    17:30 24.11.2014
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    После убийства на детской площадке мальчика полицейскими, сайт администрации американского города Кливленд подвергся хакерской атаке.
    Ариэль Кастро, кливлендский маньяк
    "Кливлендский маньяк" согласился на пожизненное заключение
    20:12 26.07.2013
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    "Кливлендский маньяк" Ариэль Кастро в пятницу впервые признал свою вину в похищении и издевательствах над тремя женщинами, согласившись на пожизненное заключение, чтобы избежать смертной казни.
    Ариэль Кастро, кливлендский маньяк
    Число обвинений против "кливлендского маньяка" выросло почти до тысячи
    18:22 13.07.2013
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    Также его обвиняют в семи случаях сексуального насилия, шести случаях применения насилия, трех эпизодах оставления ребенка в опасности и во владении орудиями преступления.
    "Кливлендский маньяк" из США заявил в суде о своей невиновности
    16:55 12.06.2013
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    Предполагаемый "кливлендский маньяк" из США Ариэль Кастро, обвиняемый в том, что около десяти лет удерживал в неволе трех похищенных женщин, заявил в суде о своей невиновности.
    Бургер
    Спасителя жертв "кливлендского маньяка" будут кормить бесплатно
    20:54 23.05.2013
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    Владельцы ресторанов решили отблагодарить жителя Кливленда Чарльза Рамси, освободившего трех девушек, которые около десяти лет насильно удерживались в одном из домов города, и обеспечить его бесплатными бургерами до конца жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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