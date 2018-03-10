Власти города, полиция и федеральные силовые ведомства готовились к проведению съезда на протяжении более чем двух лет. Но обстановка все равно очень нервная, в частности, из-за многочисленных противников Трампа.
Протестующие собрались у здания суда во время оглашения приговора, после чего демонстранты разошлись по городу и перекрыли несколько улиц. Около 200 человек имитировали похоронную процессию и несли гроб в знак протеста против убийства безоружных.
Иск направлен против двух сотрудников правоохранительных органов: 26-летнего Тимоти Леманна, застрелившего мальчика, а также 46-летнего Фрэнка Гамбэка, находившегося в тот момент за рулем полицейской машины.
Видеозапись обнародовала полиция американского штата Огайо. На ней видно, как два офицера полиции города Кливленд стреляют в подростка, который ходил по городскому парку, целясь в прохожих из пистолета.
Владельцы ресторанов решили отблагодарить жителя Кливленда Чарльза Рамси, освободившего трех девушек, которые около десяти лет насильно удерживались в одном из домов города, и обеспечить его бесплатными бургерами до конца жизни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".