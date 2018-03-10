По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.
Студенты намерены не позволить руководству открыть мебельный магазин в помещении университета. По их словам, продажа мебели там происходила и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения.
Дом по улице Богдана Хмельницкого владельцы получили в жилом состоянии. После этого жильцов выселили, там проводились ремонтные работы, в итоге здание обвалилось. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил активист Марат Малиев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".