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    здания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    В Киеве сносят пятиэтажки - что будет с людьми?
    18:34 07.12.2017
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    Реновация хрущевок сегодня – уже необходимость, поскольку и срок работы коммуникаций подходит к концу, и сами они — в ужасном состоянии, подчеркнул замглавы Минрегионстроя.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Практически невозможно. Эксперт о возвращении исторических зданий Киеву
    10:54 01.12.2017
    245
    Передача исторических зданий в коммунальную собственность — правильный шаг, местные власти будут более эффективно управлять этими объектами, подчеркнул Тарас Загородний.
    В Китае строители удивились прочности здания, которое пытались снести
    Китайское качество. Рабочие не смогли снести гостиницу
    16:01 13.10.2017
    581
    Прочность конструкции 19 этажного 3-х звездочного отеля впечатлила строителей, которые пытались его снести. Сейчас гостиница стоит под большим наклоном, но упорно отказывается падать.
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Нацгвардия выселяет детей из лицея в Измаиле - СМИ
    15:32 10.08.2017
    578
    По информации издания СМИ, нет никаких официальных документов, являющихся основанием для выселения учащихся военно-морского лицея подразделением Нацгвардии в Измаиле.
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    Рейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание 
    17:20 15.05.2017
    593Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Разрушенные осколками снарядов жилые дома Балаклеи 
    15:04 24.03.2017
    2070Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях.
    В Киеве студенты педуниверситета захватили одно из зданий ВУЗа. Видео
    В Киеве студенты педуниверситета захватили одно из зданий ВУЗа 
    03:17 06.11.2016
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    Студенты намерены не позволить руководству открыть мебельный магазин в помещении университета. По их словам, продажа мебели там происходила и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения.
    Спасательные работы на месте рухнувшего дома по ул. Хмельницкого
    Четыре гвоздики. Виновных в обвале дома в Киеве прикрывают из ВР - эксперт
    19:41 29.02.2016
    292Обрушение дома в центре Киева
    Дом по улице Богдана Хмельницкого владельцы получили в жилом состоянии. После этого жильцов выселили, там проводились ремонтные работы, в итоге здание обвалилось. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил активист Марат Малиев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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