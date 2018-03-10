От рассылки повесток военкоматы перешли к активным действиям. В Украине новая "облава" на призывников – на этот раз во Львове. Военные и полиция отрицают причастность к организации "рейдов". А юристы предупреждают: военные не могут задерживать призывников.
Новая "тактика" набора новобранцев, стартовавшая не так давно в Киеве, повторилась. Во Львове возле одного из ночных клубов состоялась новая "облава" на призывников. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
Облавы, нападения, перестрелки, новое вече под Верховной Радой и масштабные местные выборы — далеко не полный перечень событий, произошедших в стране за выходные. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".