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Новая "тактика" набора новобранцев, стартовавшая не так давно в Киеве, повторилась. Во Львове возле одного из ночных клубов состоялась новая "облава" на призывников. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?