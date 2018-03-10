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    облава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Облава на призывников во Львове
    Операция "Облава": призывников ловят по всей стране и где угодно
    16:31 06.11.2017
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    От рассылки повесток военкоматы перешли к активным действиям. В Украине новая "облава" на призывников – на этот раз во Львове. Военные и полиция отрицают причастность к организации "рейдов". А юристы предупреждают: военные не могут задерживать призывников.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: облавы во Львове - акция устрашения полицейского государства
    10:52 06.11.2017
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    Украинские власти пытаются запугать людей, проводя акции устрашения в виде массовых облав на подростков, считает юрист Андрей Портнов.
    Адвокат, координатор проекта правовой помощи бойцам участникам АТО Роман Титикало
    Облава во Львове: никого не имели права задерживать - адвокат
    09:44 06.11.2017
    537
    В эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Роман Титикало заявил, что полицейские имеют право проверять документы у граждан на улице и в общественных местах, но не задерживать.
    Призывник ВСУ
    Одоброволивание молодежи: в соцсетях обсудили "облаву" на призывников во Львове
    16:50 05.11.2017
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    Новая "тактика" набора новобранцев, стартовавшая не так давно в Киеве, повторилась. Во Львове возле одного из ночных клубов состоялась новая "облава" на призывников. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Облава на призывников во Львове
    Власти Львовской области поддержали облавы на призывников в ночных клубах
    04:33 05.11.2017
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    По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
    Облава в ночном клубе в Киеве
    Тренды дня: "а где облавы на чиновников, разжирающих свиные морды?"
    13:02 30.10.2017
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    Политические эксперты и аналитики прокомментировали скандальный рейд спецназовцев в один из ночных столичных клубов, а также акцию по блокированию завода президента в Виннице.
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева пониманию не поддается - адвокат
    11:25 30.10.2017
    1293Днепр, Львов: взрывные события
    Правоохранители должны действовать только в рамках закона – и при обыске детского магазина, и при обыске ночного клуба, считает адвокат Ксения Проконова.
    Облава в ночном клубе Киева
    Настоящий кошмар: облавы, перестрелки, нападения. Как Украина провела выходные
    10:14 30.10.2017
    1651Днепр, Львов: взрывные события
    Облавы, нападения, перестрелки, новое вече под Верховной Радой и масштабные местные выборы — далеко не полный перечень событий, произошедших в стране за выходные. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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