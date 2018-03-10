Один из правоохранителей уточнил, что полиция приехала с постановлением суда о выселении людей, которые не платили два года за проживание. Те, в свою очередь, забаррикадировались на этажах и отказывались выходить.
Гостиницу "Лыбидь" окружили более 10 автомобилей полиции, внутри - люди в камуфляже, в том числе с символикой некоторых добровольческих батальонов. Как сообщили люди на месте событий, неизвестные пытались захватить отель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".