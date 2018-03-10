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    гостиницы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В Китае появилась гостиница-гамбургер
    Один из китайских отелей прозвали "гамбургером"
    14:37 03.11.2017
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    В китайской провинции Шэньси 8-этажное здание гостиницы расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Чрезвычайное происшествие с мужчиной в киевской гостинице "Крещатик" 
    14:26 17.08.2017
    343
    Мужчина якобы накануне был в консульстве Канады, и "чем-то его там расстроили". "Номер мужчины обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно".
    Бездомные
    Бомж четыре дня жил в пятизвездочном отеле во Франции, задолжав 2 тыс евро
    21:20 06.05.2017
    377
    Как сообщается, полицию вызвали, когда постоялец гостиницы решил выселиться, не заплатив. Бездомный заявил, что у него украли личные вещи и поэтому наличных средств у него нет.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Стали известны детали масштабной спецоперации в гостинице "Лыбидь"
    11:46 06.04.2016
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    Один из правоохранителей уточнил, что полиция приехала с постановлением суда о выселении людей, которые не платили два года за проживание. Те, в свою очередь, забаррикадировались на этажах и отказывались выходить.
    Ситуация в гостинице Лыбидь
    Полицейская облава в столичную гостиницу "Лыбидь" 
    21:13 31.01.2016
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    Гостиницу "Лыбидь" окружили более 10 автомобилей полиции, внутри - люди в камуфляже, в том числе с символикой некоторых добровольческих батальонов. Как сообщили люди на месте событий, неизвестные пытались захватить отель.
    Пожар в гостинице Турист
    В Киеве горела гостиница "Турист", эвакуированы 100 человек, один ранен - ГСЧС
    08:36 23.08.2015
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    Пожар возник на 24 этаже. Один человек был госпитализирован с ожогами. Специалисты пытаются установить причины пожара. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киеве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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