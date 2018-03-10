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Тег
экономия
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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В китайской провинции Шэньси 8-этажное здание гостиницы расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.
Кличко перевел ТЭЦ в экономный режим
22:43 17.02.2017
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Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, запасов угля, которые есть на ТЭЦ, хватит на 50 дней, киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет.
Нефедов: ProZorro сэкономила государству 7 млрд грн
04:58 28.11.2016
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Тотальная нищета, рост цен и тарифов
По словам первого заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Максима Нефедова, экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 млрд грн.
Украина в отопительном сезоне сэкономит на газе $2 млрд - Яценюк
18:53 13.12.2015
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Как отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в "10 минутах" в воскресенье, 13 декабря, каждый день украинцы потребляют на 25% газа меньше, чем в прошлом году.
Греция с 2009 года сэкономила свыше 91 млрд евро - СМИ
21:48 05.07.2015
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Массовые беспорядки в Греции
Сообщается, что "эта страна познала не один, не два, а восемь планов жесткой экономии", "сумма сэкономленных средств в течение шести лет составила 91 миллиард 500 миллионов евро".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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