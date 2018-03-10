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    экономия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Китае появилась гостиница-гамбургер
    Один из китайских отелей прозвали "гамбургером"
    14:37 03.11.2017
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    В китайской провинции Шэньси 8-этажное здание гостиницы расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Кличко перевел ТЭЦ в экономный режим
    22:43 17.02.2017
    374Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, запасов угля, которые есть на ТЭЦ, хватит на 50 дней, киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет.
    Максим Нефедов. Архивное фото
    Нефедов: ProZorro сэкономила государству 7 млрд грн
    04:58 28.11.2016
    288Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам первого заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Максима Нефедова, экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 млрд грн.
    Доллары
    Украина в отопительном сезоне сэкономит на газе $2 млрд - Яценюк
    18:53 13.12.2015
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    Как отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в "10 минутах" в воскресенье, 13 декабря, каждый день украинцы потребляют на 25% газа меньше, чем в прошлом году.
    Евро
    Греция с 2009 года сэкономила свыше 91 млрд евро - СМИ
    21:48 05.07.2015
    604Массовые беспорядки в Греции
    Сообщается, что "эта страна познала не один, не два, а восемь планов жесткой экономии", "сумма сэкономленных средств в течение шести лет составила 91 миллиард 500 миллионов евро".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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