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Препарата от гепатита В в Украине нет - пациенты сами вынуждены его покупать, чтобы обеспечить беспрерывное лечение. А от гепатита С лекарств для самых тяжёлых больных нет до сих пор, пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская.