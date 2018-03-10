В отношении 2018 года в Минобороны заверили, что в связи с тем, что государственный оборонный заказ на этот год Кабмином не принят, информация относительно поставок летального оружия на текущий момент отсутствует.
Согласно информации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro, полицией приобретены 6 полицейских патрульных катеров на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров на сумму 9,1 млн гривен.
Препарата от гепатита В в Украине нет - пациенты сами вынуждены его покупать, чтобы обеспечить беспрерывное лечение. А от гепатита С лекарств для самых тяжёлых больных нет до сих пор, пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в настоящее время выделяются средства на государственный запас антрацитовой группы угля, для закупок угля подходят Южная Африка, Австралия и Китай.
По словам координатора мониторингового портала публичных закупок DoZorro Кристины Гуцаловой, ресурс DoZorro создается на базе "Transparency International Ukraine" при поддержке донорских организаций и не имеет отношения к Кабмину.
По информации пресс-службы ДТЭК, топливо в ноябре направится на Бурштынскую и Добротворскую ТЭС компании. Данная поставка является дополнительной к ранее законтрактованным 100 тысячам тонн газового угля из Польши.
Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
По мнению экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, необходимо немедленно принять 42 закона по дерегуляции и 12 законов об улучшении бизнес-климата, которые ждут своей очереди в Верховной Раде.
Директор Департамента регулирования госзакупокАлександр Стародубцев рассказал, что электронная система упрощает доступ к госзакупкам для украинского бизнеса и полностью открывает все данные о закупках украинскому обществу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".