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    закупки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Учения снайперов-десантников. Архивное фото
    В Минобороны сообщили, какое оружие поставлялось ВСУ из США в 2017
    16:08 19.01.2018
    487Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В отношении 2018 года в Минобороны заверили, что в связи с тем, что государственный оборонный заказ на этот год Кабмином не принят, информация относительно поставок летального оружия на текущий момент отсутствует.
    Министерство здравоохранения Украины
    Новая политика Минздрава по лекарствам: будем жить?
    10:30 22.12.2017
    325Медреформа или медицинский геноцид?
    Советник и.о. главы Минздрава заверяет, что министерство выходит на правильный график закупки лекарств, а замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения другого мнения.
    Полиция Украины
    Стало известно сколько полиция заплатила за новые 9 катеров
    16:36 28.09.2017
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    Согласно информации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro, полицией приобретены 6 полицейских патрульных катеров на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров на сумму 9,1 млн гривен.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Голубовская: в Украине нет препаратов от гепатита
    17:25 24.09.2017
    1149Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Препарата от гепатита В в Украине нет - пациенты сами вынуждены его покупать, чтобы обеспечить беспрерывное лечение. А от гепатита С лекарств для самых тяжёлых больных нет до сих пор, пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы. Архивное фото
    Минэнерго: Украина будет закупать уголь в Южной Африке, Китае и Австралии
    21:52 16.02.2017
    627Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в настоящее время выделяются средства на государственный запас антрацитовой группы угля, для закупок угля подходят Южная Африка, Австралия и Китай.
    Олег Жданов
    Жданов: новое вооружение ВСУ - это военно-техническая помощь
    23:09 22.01.2017
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    Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что Украина не закупает зарубежное вооружение, все вооружение в основном старое, образца Советского союза.
    Газокомпрессорная станция
    Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?
    20:34 20.01.2017
    9994Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Российский газ не закупается год, и это достижение о котором с гордостью говорил Порошенко в новогоднем поздравлении, но уже через десять дней Европа обеспокоилась надежностью транзита из Украины.
    Максим Нефедов. Архивное фото
    Нефедов: ProZorro сэкономила государству 7 млрд грн
    04:58 28.11.2016
    288Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам первого заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Максима Нефедова, экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 млрд грн.
    Газокомпрессорная станция
    Яковлева: ресурсы Украины на отопительный сезон - 33 млрд кубометров газа
    04:14 26.11.2016
    3106Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам энергетики Мария Яковлева заявила, что Украине не нужна закупка российского природного газа.
    Компьютерная программа, анализ
    В Украине 1 ноября заработает мониторинговый портал
    06:45 01.11.2016
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    По словам координатора мониторингового портала публичных закупок DoZorro Кристины Гуцаловой, ресурс DoZorro создается на базе "Transparency International Ukraine" при поддержке донорских организаций и не имеет отношения к Кабмину.
    Уголь
    ДТЭК покупает в Польше 30 тыс тонн угля газовой группы
    00:57 01.11.2016
    430Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По информации пресс-службы ДТЭК, топливо в ноябре направится на Бурштынскую и Добротворскую ТЭС компании. Данная поставка является дополнительной к ранее законтрактованным 100 тысячам тонн газового угля из Польши.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Украине придется покупать газ у "Газпрома" для покрытия дефицита - эксперт
    06:36 04.10.2016
    962Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире ГС отметил, что в случае холодной зимы Украине не хватит запасов газа, накопленных НАК "Нафтогаз" к началу отопительного сезона.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперты: коррупция в сфере строительства и госзакупок никуда не делась
    18:07 08.07.2016
    300Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Руководитель антикоррупционного штаба Галина Янченко и журналист сайта города Хмельницкого 0382.ua Татьяна Житнюк сообщили, каким образом в Киеве и Хмельницком проводят борьбу с коррупционерами.
    Банкноты евро
    Миллиарды "налево". Эксперт анализирует коррупционные схемы при госзакупках
    15:23 07.06.2016
    537Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
    Чиновники. Архивное фото
    Система госзакупок ProZorro: эксперты о сильных и слабых местах
    18:37 22.04.2016
    7634Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Заказчики нашли недочеты в системе электронных госзакупок ProZorro. Почему это стало возможно, пояснили эксперты Кристина Гуцалова, Андрей Забловский и Илья Несходовский.
    Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Архивное фото
    Абромавичус дал советы новому Кабмину
    16:39 15.04.2016
    201Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, необходимо немедленно принять 42 закона по дерегуляции и 12 законов об улучшении бизнес-климата, которые ждут своей очереди в Верховной Раде.
    Подписание документов
    Эксперт: система ProZorro работает – доверие к ней растет
    17:57 03.04.2016
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    Электронная система госзакупок упростит взаимодействие между государством и представителями бизнеса. Об этом в эфире радиостанции "ГС" заявила координатор платформы ProZorro Кристина Гуцалова.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: в 2016 г закупки лекарств будут осуществляться через ООН
    20:41 17.01.2016
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    По словам Яценюка, в прошлом году благодаря электронной системе закупок ProZorro, которая работала в экспериментальном режиме, медицинские учреждения Украины сэкономили более 16% - 11 млн грн.
    Кошелек
    Эксперт: электронная система открывает все данные о госзакупках украинцам
    18:40 16.10.2015
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    Директор Департамента регулирования госзакупокАлександр Стародубцев рассказал, что электронная система упрощает доступ к госзакупкам для украинского бизнеса и полностью открывает все данные о закупках украинскому обществу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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